Фігура 61-річної Мелані Гріффіт шокувала мережу

У колишньої дружини Антоніо Бандераса, в її шістдесят один рік прекрасна фігура! Багато хто знає Мелані Гріффіт як любительку робити пластичні операції, але всі вони стосувалися її обличчя, а от над тілом зірка працює самостійно.

Результатом її тренувань з відомим спортсменом Гуннаром Петерсоном, стала підтягнута фігура, якій можуть позаздрити тридцятирічні жінки.

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На новому знімку Мелані лежить в чорному купальнику на яхті, на голові у неї капелюх і чорні окуляри. Шанувальники втратили дар мови! Гріффіт не приховує, що їй подобається, як виглядає її тіло, але, щоб зберігати цю форму, їй доводиться кілька разів на тиждень напружено займатися в залі.

Нагадаємо, в 2015 році розлучення Мелані з Антоніо Бандерасом викликав справжній шок серед шанувальників. Ця пара вважалася однією з найміцніших в Голлівуді. Проте, Гріффіт не стала переживати, а навпаки, зайнялася собою і стала виглядати ще краще. Актриса більше не бачить сенсу в тому, щоб знову виходити заміж, з огляду на свій вік і четверо дорослих дітей. Зараз вона насолоджується життям!

Антоніо Бандерас і Мелані Гріффіт

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