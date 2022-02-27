ФІФА ухвалила жорсткі санкції щодо збірної Росії

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно заборонила використовувати прапор та гімн Росії у міжнародних матчах та проводити у Росії матчі збірних.

Заява опублікована на сайті організації.

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"ФІФА продовжить діалог з МОК, УЄФА та іншими спортивними організаціями для визначення будь-яких додаткових заходів або санкцій, включаючи потенційне виключення зі змагань, які можуть застосовуватися в найближчому майбутньому, якщо ситуація швидко не покращиться", – наголосили в організації.

Конкретно щодо санкцій:

на території Росії не проводитимуться міжнародні змагання, домашні матчі проходитимуть на нейтральній території та без глядачів

асоціація – член ФІФА, що представляє Росію, повинна брати участь у змаганнях під назвою "Футбольний союз Росії", а не "Росія"

у матчах за участю команд Російського футбольного союзу не використовуватиметься прапор чи гімн Росії

Важливо відзначити, що ФІФА твердо переконана, що спортивний рух має бути єдиним у своїх рішеннях щодо цієї теми і що спорт має залишатися вектором миру та надії.

Президент ФІФА Інфантіно

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