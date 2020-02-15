Fiat розсекретив свій новий невеликий пікап

Після серії тизерів і шпигунських фото в Fiat все ж зважилися розсекретити свій новітній пікап – і, схоже, завчасно, оскільки офіційний дебют новинки повинен відбутися тільки в наступному місяці.

Цікаво, що за більш раннім припущеннями пікапу готували ім'я Mobi, але в підсумку назвали Strada. Правда, нічим іншим, крім зовнішності й імені італійці поки не поділилися.

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Fiat Strada офіційно вважатиметься "молодшим братом" великого пікапа Toro. Молодший у нього ж запозичив деякі деталі екстер'єру. Однак побудований пікап на базі суто легкової моделі Argo.

Та й мотори пікапу обіцяють досить компактні – об'ємом від 1,3 до 1,4 л в парі з п'ятиступінчастою механічною КПП. Відомо, що у майбутньому Strada планують забезпечити сучасними турбодвигунами об'ємом 1,0 і 1,3 л, а також варіатором.

Легкий пікап розроблений спеціально для ринку Латинської Америки: у тій же Бразилії замовлення на нього почнуть приймати вже в березні. Конкурувати йому належить, схоже, з моделями на зразок Renault Duster Oroch. А ось шансів на появу Strada за межами континенту майже немає.

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