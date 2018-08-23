Феєрверки над парламентом Угорщини: ефектні фото

У мережі з'явились яскраві фото з одного із найважливіших свят в Угорщині.

20 серпня – найбільше національне свято в Угорщини, яке щороку відзначають вражаючим феєрверком над самісіньким Будапештом.



"Я стояв у ту ніч на 8-му поверсі готелю Novotel Hotel навпроти Парламенту разом ще із сотнею глядачів. Чарівне відчуття. Більше як 20 хвилин пригод, шуму та красивих вогнів!", – зізнався Чако Балаж, який зробив фоторепортаж з події.

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Феєрверки над парламентом Угорщини / Czakó Balázs

Феєрверки над парламентом Угорщини / Czakó Balázs

Феєрверки над парламентом Угорщини / Czakó Balázs

Феєрверки над парламентом Угорщини / Czakó Balázs

Феєрверки над парламентом Угорщини / Czakó Balázs

Феєрверки над парламентом Угорщини / Czakó Balázs

Феєрверки над парламентом Угорщини / Czakó Balázs

Феєрверки над парламентом Угорщини / Czakó Balázs

Феєрверки над парламентом Угорщини / Czakó Balázs

Феєрверки над парламентом Угорщини / Czakó Balázs

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