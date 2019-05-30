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Ferrari випустить потужний гібридний суперкар
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Компанія Ferrari готується представити свій гібридний суперкар. Тепер у Twitter бренду з'явився тизер майбутнього автомобіля і слоган Dare to Imagine.
На фото видно тільки задню частину гібрида. Ескіз підкреслює чотири квадратних стоп-сигнали, форма яких нагадує стопи у Chevy Corvette C4, і кілька вихлопних труб, які по центру заднього бампера.
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Також помітний і дугоподібний спойлер, який з'єднує задні ліхтарі. Суперкар отримав 3,9-літровий двигун V8 і три електричних мотори. Загальна потужність гібридного силового агрегату досягає 973 л.с. За рахунок такої потужності з місця до сотні він зможе розігнатися всього за 2 секунди.
З такими показниками Ferrari має стати гідним конкурентом гібридного суперкара McLaren. Минулого тижня фотошпигуни зловили гібрид під час випробувань. Автомобіль був сильно закамуфльований. Проте, під захистом було видно характерні для цієї моделі квадратні задні ліхтарі і дугоподібний спойлер.
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