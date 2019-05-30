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Ferrari SF90 Stradale: представлено потужний гібрид на 1000 конячок
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Ferrari представила найпотужніший дорожній автомобіль і перший під'єднуваний гібрид в історії марки – SF90 Stradale. Буквено-цифрове позначення в назві гіперкара відсилає до 90-річчя гоночної команди Scuderia Ferrari, слово Stradale каже, що авто призначене для доріг загального користування.
Ferrari SF90 Stradale – новий флагман італійського автовиробника. Про це свідчать не тільки технічні характеристики, але і дизайн. Інноваційна для компанії стилістика еволюціонувала з F8 Tributo і базується на принципі "трансляції місії автомобіля як екстремального спорткара". Зовнішність дводверки визначають короткі звіси, вихлопні патрубки у верхній частині бампера та, вперше для Ferrari, – матричні світлодіодні фари.
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Шасі SF90 Stradale піддалося значному доопрацюванню: в його конструкції застосовані пустотілі елементи, повністю карбонова перегородка моторного відсіку, а також два нових алюмінієвих сплави. Для кузовних деталей використовується сплав 7000 серії, для підлоги – поглинаючий звук, так званий "тихий" алюміній. Жорсткість шасі на вигин у SF90 Stradale зросла на 20 відсотків, на кручення – аж на 40 відсотків.
Частиною силової установки гіперкара став бітурбомотор V8 з 90-градусним розвалом блоку. Агрегат встановлюється в тому числі на F8 Tributo, але для SF90 Stradale його модернізували. Робочий об'єм виріс з 3,9 до 4,0 літра, а потужність – з 720 сил (770 Нм моменту) до 780 сил (800 Нм моменту). До того ж у гібрида є три електромотори сумарною потужністю 220 сил: один встановлений між двигуном і коробкою передач, два інших – на передній осі. Кожен може індивідуально управляти подачею моменту та міняти тим самим вектор тяги.
Коробка теж нова. Це восьмиступенвий "робот" з двома зчепленнями. Він на 10 кілограмів легший за попередника і не має задньої передачі. Реверс реалізований тільки в режимі eDrive завдяки переднім електромоторам. Швидкість перемикання "робота" – 200 мілісекунд замість колишніх 300.
З місця до "сотні" Ferrari SF90 Stradale розганяється за 2,5 секунди, до 200 – за 6,7 секунди. Максимальна швидкість гіперкара – 340 кілометрів на годину. Завдяки батареї місткістю 7,9 кіловат-години на електротязі SF90 Stradale може проїхати 25 кілометрів.
У силової установки є чотири режими роботи: крім електричного eDrive, передбачені Hybrid, Performance і екстремальний Qualify. Вони відрізняються алгоритмом взаємодії ДВЗ і гібридної надбудови. Крім того, SF90 Stradalе отримав вдосконалену систему контролю кута бічного ковзання eSSC, яка також працює з електромоторами, гальмівну систему "по дротах", автоматично розподіляє гальмівні зусилля між гідравлікою і рекуперацією, і електронну антипробуксовочну систему.
Для SF90 Stradale запропонують трековий пакет Assetto Fiorano. Це гоночні амортизатори Multimatic, двері і дно кузова з карбону, титанові пружини і вся випускна система, а також покришки Michelin Pilot Sport Cup2. З таким набором гіперкар стає на 30 кілограмів легший, а притискне зусилля, завдяки установці карбонового заднього спойлера, на 250 кілометрів на годину становить 390 кілограмів.
Для поліпшення аеродинаміки в SF90 Stradale використовується рухома секція заднього обтічника: за допомогою двох електричних актуаторів вона опускається, фактично змінюючи напрямок повітряного потоку. Передня секція дна піднята на 15 міліметрів – там встановлені генератори вихрового потоку. Притискне зусилля на передній осі створюють відступ між верхньою секцією бампера і капотом, а також два дифузори перед колесами. Видувати повітря з арок допомагають колеса особливого дизайну.
У салоні SF90 Stradale встановлений 16-дюймовий, орієнтований на водія дисплей. Є окремі тач-панелі для управління кліматичною установкою та сенсорні кнопки з тактильним зворотним зв'язком на кермі. Передбачено і проекційний дисплей, а селектор трансмісії стилізований під важіль коробки автомобілів минулого.
Вихід SF90 Stradale на ринок запланований на 2020 рік. Ціна поки не оголошена.
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