Родом з вісімдесятих: на аукціоні продадуть новий MG Metro 6R4

Аукціонний будинок Silverstone Auctions виставить на продаж середньомоторний хетчбек MG Metro 6R4 з пробігом всього 11 кілометрів. Автомобіль побудований для омологації ралійної машини групи Б і досі покритий спеціальним захисним воском.

Фактично новий MG Metro 6R4 виставлять на торгах Silverstone Classic, які пройдуть з 26 по 28 липня цього року у Великобританії.

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Це 189 екземпляр дорожнього хетбчек з 200 випущених. Назва вказує на кількість циліндрів, компонування і трансмісію: ззаду в межах бази встановлений 3,0-літровий V6, поєднаний з п'ятиступеневою "механікою", привід – повний. У ралійній специфікації агрегат видавав 416 кінських сил, але на омологаційних версіях його віддача була всього 253 сили.

Цей екземпляр MG Metro 6R4 був куплений на початку грудня 1986 року прямо у Austin Rover Group Ltd. Автомобіль довгий час простояв без руху, а з 1996 по 2002 рік виставлявся в Donington Museum. Нинішній власник купив хетчбек 17 років тому і проїхав на ньому лише три кілометри. Машина продається у своєму первісному стані: з прикрученими нефарбованими панелями й інструкцією зі збірки.

Так виглядає MG Metro 6R4:

Попередня ціна MG Metro 6R4 не повідомляється. У грудні минулого року хетчбек з пробігом 282 кілометри оцінювали в 180-200 тисяч фунтів стерлінгів.

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