Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Подорожі

Родом з вісімдесятих: на аукціоні продадуть новий MG Metro 6R4

  • 13
Загальний пробіг авто усього 11 кілометрів - фото 1
Загальний пробіг авто усього 11 кілометрів

Аукціонний будинок Silverstone Auctions виставить на продаж середньомоторний хетчбек MG Metro 6R4 з пробігом всього 11 кілометрів. Автомобіль побудований для омологації ралійної машини групи Б і досі покритий спеціальним захисним воском.

Фактично новий MG Metro 6R4 виставлять на торгах Silverstone Classic, які пройдуть з 26 по 28 липня цього року у Великобританії.

І ще: Ferrari випустить потужний гібридний суперкар

Це 189 екземпляр дорожнього хетбчек з 200 випущених. Назва вказує на кількість циліндрів, компонування і трансмісію: ззаду в межах бази встановлений 3,0-літровий V6, поєднаний з п'ятиступеневою "механікою", привід – повний. У ралійній специфікації агрегат видавав 416 кінських сил, але на омологаційних версіях його віддача була всього 253 сили.

Цей екземпляр MG Metro 6R4 був куплений на початку грудня 1986 року прямо у Austin Rover Group Ltd. Автомобіль довгий час простояв без руху, а з 1996 по 2002 рік виставлявся в Donington Museum. Нинішній власник купив хетчбек 17 років тому і проїхав на ньому лише три кілометри. Машина продається у своєму первісному стані: з прикрученими нефарбованими панелями й інструкцією зі збірки.

Так виглядає MG Metro 6R4:

Родом з вісімдесятих: на аукціоні продадуть новий MG Metro 6R4 - фото 330792

Родом з вісімдесятих: на аукціоні продадуть новий MG Metro 6R4 - фото 330793

Родом з вісімдесятих: на аукціоні продадуть новий MG Metro 6R4 - фото 330794

Родом з вісімдесятих: на аукціоні продадуть новий MG Metro 6R4 - фото 330795

Родом з вісімдесятих: на аукціоні продадуть новий MG Metro 6R4 - фото 330796

Родом з вісімдесятих: на аукціоні продадуть новий MG Metro 6R4 - фото 330797

Родом з вісімдесятих: на аукціоні продадуть новий MG Metro 6R4 - фото 330798

Родом з вісімдесятих: на аукціоні продадуть новий MG Metro 6R4 - фото 330799

Попередня ціна MG Metro 6R4 не повідомляється. У грудні минулого року хетчбек з пробігом 282 кілометри оцінювали в 180-200 тисяч фунтів стерлінгів.

Читайте також: Оновлений BMW X1 став надекономічним гібридом

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Перевір, що ти пам'ятаєш про популярну літературу
  • Вчора, 14:15
  • 325
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 647
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1502074
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології