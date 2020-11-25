На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ferrari представила трековий суперкар 488 GT Modificata
-
- 8
Компанія Ferrari представила нову лімітовану модель 488 GT Modificata для трек-днів і заходів Ferrari Club Competizioni GT. По суті, суперкар – суміш з гоночних 488 GT3 і 488 GTE, не обмежена суворими регламентами FIA.
У Ferrari кажуть, що дизайн 488 еволюціонував на догоду більшій продуктивності, тому в імені суперкара є слово Modificata. Від 488 GT3 і 488 GTE берлінетті дістався бітурбомотор V8 3.9, але істотно доопрацьований.
Це цікаво: LEGO представило конструктор Ferrari 488 GTE: тепер у кожного може бути суперкар
Більше не обмежені регламентом FIA, італійці замінили низку компонентів, використовували нові матеріали та агресивніші карти, домігшись віддачі у 700 кінських сил (+50 к.с. у порівнянні з 488 GT3 Evo). Під нарощену потужність адаптували й коробку передач, встановивши на неї вуглепластикові зчеплення.
На 488 GT Modificata використані компоненти підвіски від 488 GTE і розроблені спільно з Brembo гальмівні механізми. ABS "портована" з 488 GT3 Evo 2020 року, але у неї специфічні налаштування. Не залишилася без уваги й аеродинаміка – її доводили на Нюрбургринзі. За словами конструкторів, змінилося становище центру тиску, який трохи зсунувся вперед. Це дозволило посилити притиск на передній осі, без погіршення сумарного опору повітрю, та зробило машину чутливішою до кута нахилу заднього антикрила.
В оснащення Ferrari 488 GT Modificata увійшли система збору й аналізу даних V-Box, поєднана з комплексом телеметрії Bosch, камера заднього виду, датчик тиску в шинах і пасажирське крісло. Зрозуміло, покупцям доступна розширена персоналізація.
Через обмежений тираж трековий спорткар першими зможуть купити учасники програм Competizioni GT або Club Competizioni GT. Остання орієнтована на власників найуспішніших гоночних Ferrrari – від F40 Competizione до сучасних 488 GT3 і GTE. Заїзди Club Competizioni GT проходять у Монці, на Нюрбургринзі, японському Судзукі й на інших знаменитих трасах.
Читайте також: Bugatti представила нову версію гіперкара Chiron на честь французької авіації
-
21:1326 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:32Ferrari представила трековий суперкар 488 GT Modificata
-
20:51Алісія Вікандер знялася у святковій рекламі Louis Vuitton
-
20:22Справжня легенда футболу: найкращі голи Дієго Марадони
-
19:57В Україні створили копію культового авто з фільму Форсаж
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:45БОРУССІЯ М ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
19:29Актриса Кейт Бекінсейл шокувала фанатів загадковим відео з котом
-
19:14Майже 10 тисяч Model X та Model Y відкликають: у чому проблема
-
18:54Чиказьких пінгвінів випустили погуляти на футбольний стадіон: кумедні фото та відео
-
18:42Несподіваний поворот: iPhone 12 mini – одна з найменш популярних моделей лінійки
-
18:28У Tesla на ходу відклеївся і відлетів дах: інцидент потрапив на відеореєстратор
-
18:14Гороскоп на 26 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:57Названо найбажаніше та найпопулярніше взуття 2020 року: фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:41Греммі-2021: Бейонсе отримала 9 номінацій, The Weeknd – жодної
-
17:29Епічний момент: наречений випадково вдарив наречену під час весільного танцю (відео)
-
17:14Власники Mac mini з чипом Apple М1 назвали головну проблему новинки Apple
-
16:58Bugatti представила нову версію гіперкара Chiron на честь французької авіації
-
16:437 продуктів, які можуть викликати здуття
-
16:26Дослідники з'ясували, як перегляд порно впливає на жіночий оргазм
-
16:12LEGO представило конструктор Ferrari 488 GTE: тепер у кожного може бути суперкар
-
15:52Українські глядачі побачать нову Диво-жінку на тиждень раніше: дата прем'єри
-
15:31Королева бурлеску Діта фон Тіз звабила мережу апетитними формами у прозорій білизні
-
15:19Як повернутись до нормального життя після вигорання: 30 простих порад
-
19:45БОРУССІЯ М ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
17:57Названо найбажаніше та найпопулярніше взуття 2020 року: фото
-
15:19Як повернутись до нормального життя після вигорання: 30 простих порад
-
12:19Гороскоп на грудень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 листопада
-
07:30Україна піднялася у світовому рейтингу якості доріг
- 24 листопада
-
20:15ТОП-9 найпоширеніших помилок у стосунках
-
18:17Гороскоп на 25 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:15Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото)
-
12:17День ангела у грудні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 листопада
-
07:45Новий Nissan Note розкрили до прем'єри: як виглядає топове авто
- 23 листопада
-
20:20Чи має значення розмір пеніса: відповідь ескортниці (18+)
-
17:19Простий тест: виберіть тварину і дізнайтесь про свою сильну сторону
-
14:12Найжахливіший день у житті водія: епічні фото, від яких сумно і смішно
-
12:16Місячний календар стрижок на грудень 2020: дні, коли стригти волосся
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 листопада
-
08:22Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у тринадцятому випуску (відео)
-
07:20Погода 23 листопада: у яких областях пройдуть дощі з мокрим снігом
- 22 листопада
-
21:51Дівчина тижня: розкута екзотична модель Жизель Олівейра, яка підкорює серця гарячими фото
-
18:50На відео показали лайфхак, як витягти авто з бруду чи снігу за допомогою підручних засобів
-
15:29Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:50Нові пісні тижня: плейлист найкращої музики листопада
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 листопада
-
08:16Погода в Україні 22 листопада: прогноз на неділю