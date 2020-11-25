Ferrari представила трековий суперкар 488 GT Modificata

Компанія Ferrari представила нову лімітовану модель 488 GT Modificata для трек-днів і заходів Ferrari Club Competizioni GT. По суті, суперкар – суміш з гоночних 488 GT3 і 488 GTE, не обмежена суворими регламентами FIA.

У Ferrari кажуть, що дизайн 488 еволюціонував на догоду більшій продуктивності, тому в імені суперкара є слово Modificata. Від 488 GT3 і 488 GTE берлінетті дістався бітурбомотор V8 3.9, але істотно доопрацьований.

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Більше не обмежені регламентом FIA, італійці замінили низку компонентів, використовували нові матеріали та агресивніші карти, домігшись віддачі у 700 кінських сил (+50 к.с. у порівнянні з 488 GT3 Evo). Під нарощену потужність адаптували й коробку передач, встановивши на неї вуглепластикові зчеплення.

На 488 GT Modificata використані компоненти підвіски від 488 GTE і розроблені спільно з Brembo гальмівні механізми. ABS "портована" з 488 GT3 Evo 2020 року, але у неї специфічні налаштування. Не залишилася без уваги й аеродинаміка – її доводили на Нюрбургринзі. За словами конструкторів, змінилося становище центру тиску, який трохи зсунувся вперед. Це дозволило посилити притиск на передній осі, без погіршення сумарного опору повітрю, та зробило машину чутливішою до кута нахилу заднього антикрила.

В оснащення Ferrari 488 GT Modificata увійшли система збору й аналізу даних V-Box, поєднана з комплексом телеметрії Bosch, камера заднього виду, датчик тиску в шинах і пасажирське крісло. Зрозуміло, покупцям доступна розширена персоналізація.

Через обмежений тираж трековий спорткар першими зможуть купити учасники програм Competizioni GT або Club Competizioni GT. Остання орієнтована на власників найуспішніших гоночних Ferrrari – від F40 Competizione до сучасних 488 GT3 і GTE. Заїзди Club Competizioni GT проходять у Монці, на Нюрбургринзі, японському Судзукі й на інших знаменитих трасах.

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