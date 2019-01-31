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Бренд Ferrari виявився дорожчим, ніж McDonald's і Coca-Cola

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Нагадаємо, що Ferrari займається не лише автомобілями - фото 1
Нагадаємо, що Ferrari займається не лише автомобілями / Top Speed

Виробник італійських спорткарів Ferrari став найціннішим брендом у світі за версією Brand Finance, отримавши це звання вперше з 2014 року.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі був представлений черговий рейтинг Brand Finance Global 500.

І ще: Названий найбільший виробник авто в світі

Згідно зі списком 2019 року, Brand Strength Index (BSI) – індекс сили – Ferrari за рік збільшився на три пункти, з 91,5 до 94,8 з 100 можливих. Італійський автовиробник став одним з 14 брендів, які отримали вищий рейтинг AAA+.

Найближчими конкурентами Ferrari за цим показником серед автомобільних компаній стали марки BMW і Porsche, але ці два німецькі автовиробники були відзначені рейтингом AAA.

Ferrari посіла першу сходинку після 4-річної перерви - фото 304851
Ferrari посіла першу сходинку після 4-річної перерви

Експерти наголошують, що Ferrari посісти такі високі позиції допомогла диверсифікація бізнесу. Італійська компанія однією з перших зайнялася виготовленням не тільки автомобілів, але й одягу, аксесуарів, а також почала створювати під своїм брендом тематичні парки та готелів по всьому світу.

За минулий рік вартість бренду Ferrari зросла на 27%, до $ 8,3 млрд. Більшість автомобілів, запланованих до виробництва у 2019 році, були продані вже до літа 2018 року, що свідчить про інтерес до машин з Маранелло.

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Джерело: Business Report
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