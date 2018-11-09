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Ferrari показали на трасі в Італії два нових суперкара

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Ferrari SP1 і SP2 - фото 1
Ferrari SP1 і SP2 / cnbc

Компанія Ferrari брала участь на грандіозному шоу, яке пройшло на трасі у Монці в Італії.

Це була прекрасна можливість для компанії продемонструвати свої останні творіння SP1 і SP2. Два суперкара, які є частиною однієї серії, отримали теплий прийом від глядачів, які були присутні на шоу. Після гарного враження їх вивезли за кулісу.

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Всього за чотири дні біля Ferrari Mondiali зібралося близько 50 тисяч осіб, з яких 30 потім вирушили на трасу, серед яких і генеральний директор компанії Луї Камільєрі і інші чиновники.

На трасі була практично вся дорожня лінійка Ferrari, а також 40 легендарних атракціонів, імена яких пов'язані з історією Монци.

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Джерело: youtube
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