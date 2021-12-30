Ferrari показала спеціальний логотип, присвячений 75-річчю компанії

У 2022 році компанія Ferrari відзначить 75-річний ювілей. На честь цього бренд презентував логотип, процес підготовки якого показали на відео.

Незмінним залишився фірмовий кінь автомобільної марки. Але є й дещо нове в логотипі, про що повідомляє Hypebeast.

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У ролику логотип оживає завдяки мозаїці з працівників. Таким чином представники бренду хотіли висловити подяку людям, які щодня забезпечують успіх Ferrari.

Нагадаємо, що перші магазини Енцо Феррарі розпочали роботу у 1947 році. Тоді ж був випущений автомобіль з лінійки Auto Avio Costruzioni 815. Загалом через сім років Ferrari створив гоночну модель 125S. Вона стала першим авто з логотипом бренду.

Раніше Ferrari провів модне шоу у штаб-квартирі бренду у місті Маранелло. На показі презентували першу колекцію одягу бренду.

На початку грудня на продаж виставили суперкар Ferrari BB 512i, який раніше належав зірці світового кіно Жану-Полю Бельмондо. Актор купив автомобіль у 1985 році.

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