Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Ferrari показала спеціальний логотип, присвячений 75-річчю компанії

  • 71
Логотип присвятять 75-річчю Ferrari - фото 1
Логотип присвятять 75-річчю Ferrari

У 2022 році компанія Ferrari відзначить 75-річний ювілей. На честь цього бренд презентував логотип, процес підготовки якого показали на відео.

Незмінним залишився фірмовий кінь автомобільної марки. Але є й дещо нове в логотипі, про що повідомляє Hypebeast.

Це цікаво: Конор Мак-Грегор з'їздив у гості до мами на розкішному Lamborghini: фотозвіт бійця

У ролику логотип оживає завдяки мозаїці з працівників. Таким чином представники бренду хотіли висловити подяку людям, які щодня забезпечують успіх Ferrari.

Нагадаємо, що перші магазини Енцо Феррарі розпочали роботу у 1947 році. Тоді ж був випущений автомобіль з лінійки Auto Avio Costruzioni 815. Загалом через сім років Ferrari створив гоночну модель 125S. Вона стала першим авто з логотипом бренду.

Раніше Ferrari провів модне шоу у штаб-квартирі бренду у місті Маранелло. На показі презентували першу колекцію одягу бренду.

На початку грудня на продаж виставили суперкар Ferrari BB 512i, який раніше належав зірці світового кіно Жану-Полю Бельмондо. Актор купив автомобіль у 1985 році.

Читайте також: На аукціон виставили унікальний Chevrolet з двома двигунами

пропозиції партнерів
Новини