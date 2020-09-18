Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Ferrari показала оновлений купе-кабріолет Portofino M

  • 16
Ferrari Portofino M - фото 1
Ferrari Portofino M / carbuzz

Італійська компанія Ferrari представила оновлений купе-кабріолет с зразка 2017 року, зроблений, своєю чергою, з моделі California. Суперкар отримав п'ять режимів їзди, до "сотні" він розганяється за 3,45 секунди.

Новинку оснастили 3,9-літровим двигун з подвійним наддувом V8. Загальна його потужність становить 612 кінських сил. Інженери додали фільтр твердих частинок, необхідний для дотримання сучасних екологічних норм.

І ще: Дуже рідкісну 20-річну Acura NSX пустять з молотка

Ferrari показала оновлений купе-кабріолет Portofino M - фото 426059

Семиступінчастий "робот" в авто поступився місцем сучаснішій восьмиступінчастій коробці передач. Суперкар також отримав нові їздові режими, які перемикаються за допомогою селектора на кермі. Раніше їх було три (Comfort, Sport і ESC Off), то тепер – п'ять (додані дощовий Wet і екстремальний Race).

Зміни в салоні суперкара – на рівні нюансів. Салон оснащений медіасистемою з екраном 10,25 дюйма, а також додатковим семидюймовим тачскріном перед пасажиром.

Максимальна швидкість Ferrari Portofino M – понад 320 кілометрів на годину. Продажі модифікованих машин почнуться вже навесні 2021 року за ціною приблизно від 206 тисяч євро.

Ferrari показала оновлений купе-кабріолет Portofino M - фото 426056

Ferrari показала оновлений купе-кабріолет Portofino M - фото 426058

Ferrari показала оновлений купе-кабріолет Portofino M - фото 426059

Ferrari показала оновлений купе-кабріолет Portofino M - фото 426060

Ferrari показала оновлений купе-кабріолет Portofino M - фото 426057

Читайте також: Як виглядає найбільший кросовер Volkswagen: фото салону

Джерело: carbuzz
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові пісні вересня: плейлист свіжих треків тижня
  • 12 вересня, 14:50
  • 172
8 простих способів мотивувати себе щодня
  • 11 вересня, 21:10
  • 267
Тест про стосунки: виберіть пару на фото і дізнайтесь більше про себе
  • 12 вересня, 20:52
  • 751
Загрузка...
Новини