Ferrari показала оновлений купе-кабріолет Portofino M

Італійська компанія Ferrari представила оновлений купе-кабріолет с зразка 2017 року, зроблений, своєю чергою, з моделі California. Суперкар отримав п'ять режимів їзди, до "сотні" він розганяється за 3,45 секунди.

Новинку оснастили 3,9-літровим двигун з подвійним наддувом V8. Загальна його потужність становить 612 кінських сил. Інженери додали фільтр твердих частинок, необхідний для дотримання сучасних екологічних норм.

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Семиступінчастий "робот" в авто поступився місцем сучаснішій восьмиступінчастій коробці передач. Суперкар також отримав нові їздові режими, які перемикаються за допомогою селектора на кермі. Раніше їх було три (Comfort, Sport і ESC Off), то тепер – п'ять (додані дощовий Wet і екстремальний Race).

Зміни в салоні суперкара – на рівні нюансів. Салон оснащений медіасистемою з екраном 10,25 дюйма, а також додатковим семидюймовим тачскріном перед пасажиром.

Максимальна швидкість Ferrari Portofino M – понад 320 кілометрів на годину. Продажі модифікованих машин почнуться вже навесні 2021 року за ціною приблизно від 206 тисяч євро.

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