Дуже рідкісну 20-річну Acura NSX пустять з молотка

На аукціоні Bring a Trailer в США виставили на продаж червоний спорткар Acura NSX в рідкісної комплектації Zanardi Edition 1999 року випуску. Всього з конвеєра зійшов 51 лімітований екземпляр.

Лімітовану серію Acura NSX (в європейських країнах модель відома під брендом Honda NSX) Zanardi Edition представили в 1999 році. Спецсерію випустили на честь дворазового чемпіона гоночної серії CART Алекса Дзанарді. Італійський пілот ставав найкращим в 1997 і 1998 роках.

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Спорткар у виконанні Zanardi Edition відрізняється від стандартної модифікації полегшеною на 68 кілограмів масою, жорстким дахом і відсутністю електропідсилювача керма. Крім того, лімітоване видання обладнали легкими дисками BBS і заднім спойлером.

У салоні спорткара встановлена ​​аудіосистема, кондиціонер, а також оброблені шкірою сидіння з електроприводом. Селектор коробки передач інженери виконали з титану. Під капотом спецсерії встановлений стандартний для Acura NSX 3.2-літровий V6 потужністю 294 кінські сили (303 Нм).

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