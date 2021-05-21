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Fendi випустив вінтажний фотоапарат разом з Polaroid

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Polaroid - фото 1
Polaroid / fendi

Італійський модний будинок Fendi випустив у співпраці з виробником камер і оптики Polaroid фотоапарат моментального друку. Це камера класичної моделі Vintage Polaroid OneStep Close-Up 600, яка сумісна з плівкою Polaroid 600 і має вбудований спалах з ручним керуванням.

За формою фотоапарат повторює оригінальну камеру 90-х років, але його корпус покритий різноколірними монограмами Fendi у вигляді подвійної букви F. Дизайн придумала нью-йоркська художниця Сара Коулман: вона спотворила патерн з монограм, як ніби знявши їх через об'єктив "риб'яче око".

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Сама камера проста у використанні і може знімати практично в будь-якій ситуації – плівці Polaroid 600 потрібно менше світла для проявлення. Фотоапарат оснащений об'єктивом 110 мм з фіксованим фокусом від 120 см до нескінченності і ковзним об'єктивом для макрозйомки на відстані від 60 до 120 см.

Камеру можна розглянути онлайн на сайті Fendi, а купити в магазинах бренду по всьому світу за 950 доларів.

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Fendi випустив вінтажний фотоапарат разом з Polaroid - фото 460427

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