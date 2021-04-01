Фейковий додаток з App Store викрав у користувача біткойнів на 600 тисяч доларів

Користувач iPhone Філіп Крістодулу став жертвою шахраїв. Вони за допомогою фейкового додатка викрали у нього біткойнів вартістю $ 600 тисяч.

У лютому Крістодулу вирішив завантажити сервіс Trezor для зберігання криптовалюти, пише The Washington Post.

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Він не знав, що компанія ще не випустила власний додаток, і тому нічого не запідозрив, коли знайшов у App Store сервіс з назвою Trezor і рейтингом у 5 зірок.

Користувач завантажив додаток, ввів у ньому свої дані та переказав туди 17,1 біткойна, що становило $ 600 тисяч. Це були усі його заощадження, і вони моментально зникли. Зараз 17,1 біткойна досягає уже $ 1 млн.

Крістодулу каже, що злиться на Apple більше, ніж на шахраїв, оскільки компанія позиціює сервіс як безпечний і надійний магазин, де кожен додаток перед завантаженням перевіряється.



Користувач завантажив шахрайський додаток, який поцупив біткойни / Фото Unsplash

У Trezor розповіли, що повідомили Apple про програму-наслідувача 1 лютого. Apple видалила його 3 лютого, але, за словами Крістодулу, вона знову з'явилася в App Store через кілька днів, і тільки потім її остаточно видалили.

Тож ми рекомендуємо максимально уважно перевіряти сайти та додатки, яким ви довіряєте свої персональні дані, а також кошти. Часто шахраї маскуються під популярні майданчики, а також сервіси, щоб викрадати дані ваших кредитних карток.

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