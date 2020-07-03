Airbnb ввів обмеження для клієнтів, які молодші за 25 років

Популярний у світі сервіс короткострокової оренди житла Airbnb заборонить користувачам, яким менше як 25 років винаймати апартаменти у своїх районах. Йдеться про клієнтів, у яких менше, ніж три позитивних відгуки на бронювання будинків.

Водночас, молоді люди зможуть без проблем орендувати готельні номери або окремі кімнати, а також будь-яке житло за межами їхнього регіону.

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Причиною обмежень стали перевірки будинків, які здаються в оренду в Канаді. З'ясувалося, що далеко не всі орендарі ставляться до орендованого житла з належною акуратністю.

"Сервіс вже заборонив вечірки і великі заходи в житлі такого типу", – будинків йдеться в повідомленні. Майданчик також збирається запустити спеціальну гарячу лінію, щоб сусіди могли повідомляти про проблеми в орендованих на Airbnb будинках.

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