Фейки про перехід сайтів та установ на українську мову, які поширюються в мережі

Фейки про перехід на українську мову у мережі та в бізнесі

16 липня 2022 року набули чинності зміни до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Тож тепер всі інтернет-ресурси та програми повинні мати українську, але й це стало темою для появи нових фейків.

У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на те, що у мережі побільшало фейків щодо закону про українську мову. Він передбачає український інтерфейс на всіх інтернет-ресурсах, які зареєстровані в нашій країні. Це стосується і соцмереж та підприємців, які пропонують свої послуги чи товар у них.

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Фейк: Заборонили користуватися російськомовними версіями операційних систем.

Правда: Не заборонено користуватися, а варто використовувати програми українською мовою, оскільки 16 липня набула чинності ч. 2 та ч. 6 ст. 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Фейк: Якщо я не розумію українську мову, то виходить, що не можна користуватися інтернетом?

Правда: Будь-який інтернет-магазин чи профіль в соцмережі, якщо він використовується як офіційна сторінка ФОПа або юридичної особи, має відкриватися у версії українською мовою. Але це не означає, що ресурс не може пропонувати й інші мови.

Фейк: У ЦНАПі можна спілкуватися російською, бо це їх не стосується!

Правда: Закон також зачіпає всіх посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності та інших фізичних осіб. Якщо ж вони порушують закон, то повинні будуть заплатити штраф від 3400 до 8500 грн.

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