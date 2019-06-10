Фейхоа: кому особливо корисні ці смачні плоди

Фейхоа – чудове джерело вітаміну C, який важливий для профілактики грипу та застуди. В одній порції фейхоа міститься більше 50% рекомендованої норми вітаміну С.

Містить фейхоа в собі і антиоксиданти, які знижують окислювальний стрес, який є основною причиною атеросклерозу, серцевих захворювань і утворення бляшок.

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Крім того, ягоди фейхоа багаті фолатами, життєво важливими вітамінами групи В. Фолати не синтезуються організмом, він отримує їх тільки з їжі. Від достатньої кількості фолатів в організмі залежить стан волосся, зубів, шкіри, тонус м'язів, стійкість нервової системи до стресів.

Особливо корисні плоди фейхоа тим, що в них міститься велика кількість йоду – найважливішого елемента для нормальної роботи щитовидної залози, В насиченості цим найважливішим компонентом фейхоа не поступається морепродуктам, при цьому йод в її плодах у водорозчинному стані і добре засвоюється організмом.

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