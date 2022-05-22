"F*ck Putin": Yungblud підтримав Україну посеред концерту – відео 18+

Співак Yungblud на одному з концертів висловився на підтримку України та послав Путіна вслід за російським кораблем. Виконавець з українським прапором не підбирав слів, щоб показати свої емоції.

Британський музикант Yungblud під час виступу у Відні не стримувався у словах, щоб підтримати українців. Відео з концерту Домінік Харрісон (справжнє ім'я Yungblud) опублікував на своєму профілі в інстаграмі, де має понад 3,7 млн підписників.

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Хлопець виніс український прапор на сцену та заявив, що неймовірно злий через те, що відбувається "з прекрасними людьми в Україні". Він наголосив, що молоде покоління не має залишатись осторонь та повинне скинути "старих виродків" та Путіна. Також Yungblud послав главу РФ услід за російським військовим кораблем.

Ми можемо змінити ситуацію. У вас є голос, використайте це! Слава Україні!, – зазначив Домінік під записом.

Я був в Україні чимало разів. Я мав би зараз виступати там, і моє серце розбивається від історії моїх фанів та друзів, які переживають війну, страх, переселення та горе через втрату коханих. У мене нема ілюзій, що я можу запропонувати рішення. Але я маю платформу та голос. Я щодня отримую повідомлення від прихильників з України та з Росії. Вони розповідають, що моя музика резонує з ними, а знання того, що люди підтримують їх у боротьбі з режимом, який призвів до цього безглуздого вторгнення, дає їм надію у цей темний час. Якщо я можу використати мій голос і мою платформу, що запалити невеличкий вогник надії, то я зроблю це і буду закликати інших публічних людей робити те ж. Моя українська сім'я, я підтримую вас та вашу справу", – наголосив співак.

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