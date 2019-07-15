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ФБУ представила яскраве промо до жіночого Євробаскету 2021

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Євробаскет 2021 - фото 1
Євробаскет 2021 / redbull

Україна готова прийняти жіночий Євробаскет 2021! Про це йдеться в емоційній презентації для ФІБА від Федерації баскетболу України.

Відеоробота триває понад дві хвилини. До неї увійшли кадри з Києва та Запоріжжя. Саме ці міста можуть прийняти матчі Євробаскету, якщо ФІБА прийме рішення на користь спільної заявки України та Швеції.

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Вже сьогодні Борд FIBA Європи дивитиметься цю відеороботу і вивчатиме інші файли презентації, які буде захищати делегація ФБУ. У цей же день буде прийнято остаточне рішення про господаря жіночого чемпіонату Європи.

Конкурентом Україно-шведської заявки є спільна заявка Франції та Іспанії.

У разі перемоги нашої заявки планується, що змагання в групах пройдуть у Стокгольмі і Запоріжжя. Матчі плей-офф і за медалі буде приймати київський Палац спорту.

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Джерело: youtube
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