Фаянсове весілля (9 років): привітання з річницею і найкращі подарунки

9 річниця весілля називається фаянсовою, тож не забудьте поздоровити своїх знайомих чи друзів з 9 річницею у їхньому спільному житті. Найкращі привітання і подарунки – на Радіо МАКСИМУМ!

Подарунки на фаянсове весілля – важливий елемент у привітанні з дев'ятою річницею сімейного життя! Символ 9 річниці – фаянс. Також символом 9 річниці є ромашка. Звідси ще одна назва – ромашкове весілля.

Це цікаво: Річниці весілля по роках від 1 по 80

Дев'ятиріччя спільного подружнього життя – це вже чималий відрізок часу. На дев'ятиріччя життя в шлюбі необхідно розбити старий посуд на щастя і замінити його новим.

Що подарувати подружжю на 9 років сімейного життя – фаянсове весілля:

Букет ромашок

Вироби з фаянсу

Фаянсовий посуд

Фаянсова ваза

Тощо

Окрім подарунків з фаянсу, можете не обмежувати себе й дарувати те, що вам підказує уява.

До вашої уваги привітання з дев'ятою річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!

***

Ви дев'ять років одружені,

А це термін чималий.

І навіть непомітно,

Що час так пробіг.

Як і раніше ви разом,

Як і раніше ви красиві,

І очі ваші блищать

Усмішкою щасливою.

Фаянсове весілля –

Урочиста дата.

Живіть же здорово

І будьте ви багаті!

***

Дев'ять років вже ви разом,

Поздоровлення прийміть.

В розумінні, повазі

І любові великій живіть.

Нехай сім'я лише тільки міцніє

І достаток нехай росте,

Кожен новий день сімейний

Тільки радість вам несе.

***

З річницею вітаю,

Дев'ять років родині вже,

Нехай любов, як раніше кружляє

Вас в прекрасному піке.

Щастя буде нехай безмежним,

Будуть мир в сім'ї та спокій,

Разом за руки йдіть

За своєю великою мрією.

***

9 років тому створили диво –

Стали ви однією сім'єю тоді,

Вітати вас не втомлюся,

Щастя вам бажаю на роки!

А ще терпимості, достатку,

Вам гармонії, тепла, добра,

Щоб було все в порядку,

Щоб разом були ви завжди!

***

З дев'ятиріччям ваш шлюб

Сьогодні вітаємо

І всіх, для життя потрібних, благ

Вам щиро бажаємо!

Щоб не траплялося ніколи

У союзі вашому тріщин,

І ставали крізь роки

Всі почуття ваші міцніше!

***

Сьогодні дев'ята річниця вашого весілля, з чим я вас щиро вітаю! Ці роки були прекрасними, але я точно знаю, що наступні стануть ще райдужнішими, яскравішими! Головне – це щастя в вашій дружній родині! Я бажаю вам залишатися такими ж люблячими, щирими та вірними один одному! Всіх благ вам, ви неймовірна пара!

***

Дорогі мої "молодята"! Через дев'ять років після весілля у вас в очах так багато любові і обожнювання! Це просто чудово, значить, все відбулося і все у великому порядку! Вітаю вас з фаянсовим весіллям і бажаю: щастя нескінченного, здоров'я вічного, любові земної, країни рідної! Дітей слухняних, друзів небайдужих, люблячих батьків, багатих покровителів, любові сердечної, поваги вічної, радості без меж, в руках синиць!

***

Від чоловіка

Давай сьогодні за традицією розіб'ємо старий посуд! З цього часу ми перейшли на новий рубіж відносин. Ми вже не так крихкі, не так ранимі. Образи і розбіжності згладилися за ці роки. Міцних і стабільних нам сімейних днів, обіймів, повних любові і ніжності, радості від спільного буття!

***

Дороге подружжя, вітаємо вас з чудовою і красивою датою – фаянсовим весіллям! За ці роки ви стали ближче і рідніше один одному, ваша любов пройшла випробування труднощами та часом. Хочемо побажати Вам спільного щастя на довгі роки, взаєморозуміння, радості та посмішок, нехай збільшується і міцніє ваша сім'я.

***

Дорогі, вітаю вас з 9 річницею – з фаянсовим весіллям! Бажаю, щоб ваші відносини були такими ж твердими, міцними та щільними, як матеріал під назвою фаянс. Будьте щасливі та кохані один одним, будьте успішні та здорові. Нехай ваша сім'я з кожним днем ​​стає міцнішою, нехай у вашому домі панують розуміння, достаток, вірність, удача і добробут.

***

Вітаю з фаянсовим весіллям, з чудовим 9-річчям вашого сімейного життя! Хочу побажати доброго здоров'я і поваги в сім'ї, вічного блага і щасливих подій, взаєморозуміння і світлих надій, яскравого сяйва і міцного кохання.

***

Від душі вітаю вас з фаянсовим весіллям, з 9-річчям сімейного життя! Нехай ваші почуття ніколи не охолонуть і будуть завжди гарячі, немов свіжий чай в фаянсових чашках з приємним ароматом ніжності та чудовим смаком щастя.

***

Дев'ять років – це важлива дата,

Річниця у вас, молодці!

Я бажаю, щоб жили заможно,

Щоб любов зігрівала на серці!

***

Вітаю вас з річницею весілля! Бажаю вам поновлення емоцій, вірного кохання і ніжності. Нехай фаянсове весілля буде приводом для гучних веселощів, зустрічі з друзями та відмінного настрою. Будьте щасливі!

***

Вітаю щасливу і прекрасну сім'ю з 9-річчям спільності, з фаянсовим весіллям! Бажаю вам писаного і яскравого фаянсового щастя, вічної любові та безсумнівної удачі, здорової сім'ї та добробуту в домі.

***

Вітаю з фаянсовим весіллям! За 9 років спільного життя у вас з'явився свій "сімейний" фаянсовий сервіз, розписаний візерунками ніжності, фарбами радості. І я бажаю, щоб найголовніша чаша цього "сімейного" сервізу завжди була сповнена достатку, поваги, уваги, розуміння, натхнення. Нехай ваша любов живе століття, нехай ваша сім'я буде дружна і щаслива!

***

Від дружини

9 років пролетіли як рік. Я навіть не могла уявити наше сімейне життя, а тепер не уявляю життя без нього. Ми настільки різні з тобою люди, що наш союз можна сміливо назвати чимось неймовірним, адже він існує стільки років. З кожним днем, прожитим з тобою в шлюбі, я переконуюся, що вибрала правильного чоловіка, з яким я зустріну свою старість. Ти наповнюєш моє життя щастям і сенсом, є моєю опорою і підтримкою. Спасибі тобі за це мій милий. І сьогодні в нашу дев'яту річницю, я хочу побажати тобі умиротворення, гармонії та терпіння, оскільки воно тобі необхідно, адже ти живеш зі мною. Нехай у нас буде все добре ще багато, багато років!

***

Від душі вітаю вас з фаянсовим весіллям, з 9-річчям сімейного життя! Бажаю протягом багатьох і щасливих років розписувати фаянсову чашу своєї сім'ї візерунками краси та радості, фарбами посмішок і гармонії. Бажаю вам постійних 9 супутників спільного життя – любові, взаєморозуміння, затишку, миру, поваги, достатку, сміху, удачі та добра!

***

Вітаю з фаянсовим весіллям! У дев'яту річницю бажаю, щоб ваші відносини були такими ж красивими, як дорогий фаянс. Нехай шлюб стає все міцніше, а відносини ще більш трепетними та ніжними. Нехай метелики пурхають, нехай позитивні думки вас не покидають, нехай вас чекає спільне щасливе майбутнє! Добробуту вам і натхнення, розуміння і чуйності!

***

Дорогі наші, ми вітаємо вас з дев'ятирічною річницею подружнього життя – фаянсовим весіллям! Дивлячись на ваші щасливі очі, можна з упевненістю сказати, що ви гідна пара. Хочеться побажати вам зберегти ваші відносини, примножити статки та дожити разом до старості. Так давайте ж розіб'ємо на щастя посуд, щоб всі негаразди розлетілися на тисячі осколків. Живіть в злагоді, умиротворенні, гармонії та любові!

До теми: Найкращі привітання молодятам з весіллям українською мовою