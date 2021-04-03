Фатальний зв'язок: вийшов трейлер кримінального трилера з Емілією Кларк

Lionsgate Movies представила новий трейлер кримінального трилера під назвою"Фатальний зв'язок". Дивимося разом!

Головну роль у фільмі виконала зірка Гри престолів Емілія Кларк. У фільмі Кларк грає роль інформатора агента ФБР, на ім'я Сьюзан. Трейлер опублікували на ютуб-каналі

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Коли в місто приїжджає симпатичний одружений агент ФБР і робить Сьюзан своїм інформатором, здається, що у неї нарешті з'являється шанс налагодити своє життя. Однак цих двох непереборно тягне одне до одного, між ними спалахує таємний роман, що загрожує обернутися катастрофою для обох.

Сценарій, автором якого став номінант "Золотого глобуса" Кріс Джеролмо ("Міст"), заснований на реальній історії, описаній в однойменній книзі Джо Шаркі. Фільм мав вийти ще в 2019 році, але його відклали. У кінотеатрах прем'єра картини запланована на 14 травня.

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