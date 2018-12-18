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Фантастичний світ, від якого важко відвести погляд: фото

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Фантастичний світ турецького митця - фото 1
Фантастичний світ турецького митця / Murat Akyol

Креативний фотохудожник створює фантастичні знімки, які привертають увагу. Зацініть!

Знайомтесь, Мурат Акьол (Murat Akyol) – 19-річний митець з турецького міста Мардін. Хлопець обожнює розповідати людям про власні мрії через свої фото. Тому у його роботах можна побачити справжні фантастичні світи. Не дивно, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 25 тисяч осіб.

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Джерело всіх фото: instagram.com/xmuratakyo

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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