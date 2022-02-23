Фантастичні звірі: Warner Bros показав постери третьої частини франшизи

Кінокомпанія Warner Bros. представила персонажні постери нового фільму "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора". Дивіться їх на Радіо MAXIMUM!

На постерах можна побачити Джуда Лоу в ролі Албуса Дамблдора, Едді Редмейна – Ньют Скамандер, Ден Фоглер – Яків Ковальські, Джесіка Вільямс – Юлалі Хікс, а також Ніффлер та Лечурка.

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Крім того, на знімках зображені Езра Міллер у ролі Креденція Бербо, також відомого як Ауреліус Дамблдор, Елісон Судол – Квінні Голдштейн, Поппі Корбі-Туч – Вінда Розьє, Олександр Кузнєцов – Гельмут Вайс і Мадс Міккельсен – Ґелерт Ґріндельвальд.

"Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" – третя частина спін-оффу про Гаррі Поттера. У новому фільмі Албус Дамблдор дізнається, що могутній темний чарівник Ґелерт Ґріндельвальд планує захопити владу над світом. Розуміючи, що не зможе зупинити його наодинці, він просить магозоолога Ньюта Скамандера очолити команду з видатних чарівників та одного відважного маґла-пекаря.

Українська прем'єра картини запланована 14 квітня 2022 року.

Нагадаємо, що новий трейлер фільму покажуть завтра, 24 лютого. Тож не проґавте цю можливість. На нас очікує дуже і дуже крутий фільм.

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