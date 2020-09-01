Фантастичні звірі важливіші: Джонні Депп попросив відкласти суд з Ембер Херд через зйомки

Актор Джонні Депп звернувся до суду з проханням про перенесення слухання за позовом про наклеп, який він подав проти своєї колишньої дружини Ембер Херд. Це пов'язано зі зйомками третьої частини франшизи "Фантастичні звірі", в якій він грає роль чарівника Ґелерта Ґріндельвальда.

У заяві Джонні Деппа також згадується коронавірус, який вніс корективи у знімальний процес. За попередніми планами суд не мав би завадити знімальному процесу, але буремний 2020 рік усе розставив на свої місця.

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"Коли суд призначив поточну дату судового розгляду у цій справі, то містер Депп зрозумів, що Warner Bros. планувала завершити зйомки третіх "Фантастичних звірів" у Лондоні задовго до 11 січня 2021 року – говориться в заяві. – Пандемія COVID-19 порушила плани студії і привела до низки відтермінувань. Оскільки умови в Лондоні дещо поліпшилися, Warner Bros. представила новий знімальний графік, який конфліктує з датою судового розгляду у справі".

"Містер Депп може понести відповідальність за порушення контракту, якщо він не буде дотримуватися графіка, встановленого Warner Bros. Хоча містер Депп дуже хоче постати перед судом, він зіткнувся з ситуацією, яку він не контролює", – наголошується в тому ж документі.

На думку Джонні, відтермінування ніяк не вплине на роботу Ембер Херд. На 2021 рік у неї заплановані зйомки в сиквелі "Аквамена", який вийде на екрани в грудні 2022. Графік виробництва картини не був оприлюднений, тому поки жодних можливих конфліктів, пов'язаних з перенесенням, в актриси бути не може.

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