Фантастичні Мальдіви з висоти пташиного польоту: фото

Талановитий фотограф показав казкові Мальдіви з зовсім іншого ракурсу. Ці острови щороку збирають тисячі туристів, однак і вони не бачать Мальдіви такими.

Знайомтесь, Паоло Петтіджані (Paolo Pettigiani) – 27-річний талановитий фотограф та арт-директор з італійського Турина. Хлопець обожнює поєднувати дизайн та зйомку в одне ціле, граючись з кольорами, формами і текстурами. Нещодавно Паоло побував на Мальдівах і вирішив показати це райське місце з висоти пташиного польоту. До того ж, зробив він це в інфрачервоному кольорі.

І ще: Користувачі Instagram захоплювались озером на Балі, але реальність їх шокувала: фото

Джерело фото: paolopettigiani.com

Читайте також: Вгадай країну за її контуром на карті!