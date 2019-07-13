Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Фантастичні Мальдіви з висоти пташиного польоту: фото

  • 21
Мальдіви з висоти - фото 1
Мальдіви з висоти / paolopettigiani.com

Талановитий фотограф показав казкові Мальдіви з зовсім іншого ракурсу. Ці острови щороку збирають тисячі туристів, однак і вони не бачать Мальдіви такими.

Знайомтесь, Паоло Петтіджані (Paolo Pettigiani) – 27-річний талановитий фотограф та арт-директор з італійського Турина. Хлопець обожнює поєднувати дизайн та зйомку в одне ціле, граючись з кольорами, формами і текстурами. Нещодавно Паоло побував на Мальдівах і вирішив показати це райське місце з висоти пташиного польоту. До того ж, зробив він це в інфрачервоному кольорі.

І ще: Користувачі Instagram захоплювались озером на Балі, але реальність їх шокувала: фото

Фантастичні Мальдіви з висоти пташиного польоту: фото - фото 340533

Фантастичні Мальдіви з висоти пташиного польоту: фото - фото 340534

Фантастичні Мальдіви з висоти пташиного польоту: фото - фото 340535

Фантастичні Мальдіви з висоти пташиного польоту: фото - фото 340536

Фантастичні Мальдіви з висоти пташиного польоту: фото - фото 340537

Фантастичні Мальдіви з висоти пташиного польоту: фото - фото 340538

Фантастичні Мальдіви з висоти пташиного польоту: фото - фото 340539

Фантастичні Мальдіви з висоти пташиного польоту: фото - фото 340540

Фантастичні Мальдіви з висоти пташиного польоту: фото - фото 340541

Фантастичні Мальдіви з висоти пташиного польоту: фото - фото 340542

Фантастичні Мальдіви з висоти пташиного польоту: фото - фото 340543

Фантастичні Мальдіви з висоти пташиного польоту: фото - фото 340544

Фантастичні Мальдіви з висоти пташиного польоту: фото - фото 340545

Фантастичні Мальдіви з висоти пташиного польоту: фото - фото 340546

Джерело фото: paolopettigiani.com

Читайте також: Вгадай країну за її контуром на карті!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ігри для компанії: цікаві ідеї та круті настолки для веселого настрою
  • 09 липня, 14:00
  • 220
Хто така Ляля Фонарьова: біографія і фото дружини Вакарчука
  • 10 липня, 20:00
  • 834
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1604141
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл