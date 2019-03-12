Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих

Талановитий індонезієць створює неймовірні фото на межі з реальністю, які здивують кожного! Кілька років зусиль, кілька годин на одне зображення - і цей хлопець поступово підкорює соцмережі.

Знайомтесь, Сурья Крісна (Surya Krisna) – 19-річний цифровий художник-самоучка, який мешкає та працює острові Балі в Індонезії.

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Два роки тому він вирішив подивитись, як можна змінювати звичайні фото, додаючи до них трохи власної фантазії. Відтоді Сурья витрачав вільний час на відточування умінь в Photoshop та Lightroom, щоб досягнути максимально реалістичного результату. Сьогодні за його творчістю стежать понад 25 тисяч користувачів в соцмережі Instagram, а нові фото змушують затримати погляд.

Джерело всіх фото: instagram.com/suryakrisnaa_

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