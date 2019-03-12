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Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих

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Індонезієць створює неймовірні фото на межі з реальністю - фото 1
Індонезієць створює неймовірні фото на межі з реальністю / instagram.com/suryakrisnaa_

Талановитий індонезієць створює неймовірні фото на межі з реальністю, які здивують кожного! Кілька років зусиль, кілька годин на одне зображення - і цей хлопець поступово підкорює соцмережі.

Знайомтесь, Сурья Крісна (Surya Krisna) – 19-річний цифровий художник-самоучка, який мешкає та працює острові Балі в Індонезії.

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Два роки тому він вирішив подивитись, як можна змінювати звичайні фото, додаючи до них трохи власної фантазії. Відтоді Сурья витрачав вільний час на відточування умінь в Photoshop та Lightroom, щоб досягнути максимально реалістичного результату. Сьогодні за його творчістю стежать понад 25 тисяч користувачів в соцмережі Instagram, а нові фото змушують затримати погляд.

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313556

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313557

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313558

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313559

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313560

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313561

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313562

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313563

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313564

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313565

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313566

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313567

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313568

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313569

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313570

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313571

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313572

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313573

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313574

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313575

Фантастичні фото юного індонезійця, від яких перехоплює подих - фото 313576

Джерело всіх фото: instagram.com/suryakrisnaa_

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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