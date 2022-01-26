Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята Нацвідбір на Євробачення

Фанати засипали хокеїстів іграшками та встановили рекорд: відео

  • 55
Хокейний клуб отримав 52 тисячі іграшок прямо під час гри - фото 1
Хокейний клуб отримав 52 тисячі іграшок прямо під час гри / twitter.com/TheHersheyBears

Вболівальники одного з американських хокейних клубів просто засипали команду 52 тисячами м'яких іграшок, встановивши новий світовий рекорд. Але це не звичайна витівка, а спланована акція для хорошої мети.

Під час гри хокейного клубу The Hershey Bears у місті Херші (штат Пенсильванія, США) фанати висипали на поле понад 52 тисячі м'яких іграшок. Це трапилось на 7 хвилині гри після того, як нападник клубу відкрив рахунок, пише New York Post.

І ще: Кріштіану Роналду ризикує втратити чверть зарплати: до чого тут Ліга чемпіонів

Тисячі іграшок, які шанувальники обачно принесли у величезних пакетах, упродовж кількох хвилин засипали крижану арену. Ця подія встановила новий світовий рекорд, адже було нараховано 52 341 забавку.

Все це відбулось у рамках благодійної акції під назвою Teddy Bear Toss, коли всі подарунки відправляють потім у лікарні, благодійні організації та дитбудинки. Також клуб та його спонсори надсилають на рахунки благодійних фондів суму, рівну кількості іграшок, якими засипали кригу прихильники.

До слова, збирати всіх м'яких тваринок з поля довелось упродовж 30 хвилин, але гравці також мали як розважатись у цей час:

Читайте також: Бренд adidas створив плавучий тенісний корт на Великому Бар'єрному рифі

пропозиції партнерів
Новини