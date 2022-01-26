Фанати засипали хокеїстів іграшками та встановили рекорд: відео

Вболівальники одного з американських хокейних клубів просто засипали команду 52 тисячами м'яких іграшок, встановивши новий світовий рекорд. Але це не звичайна витівка, а спланована акція для хорошої мети.

Під час гри хокейного клубу The Hershey Bears у місті Херші (штат Пенсильванія, США) фанати висипали на поле понад 52 тисячі м'яких іграшок. Це трапилось на 7 хвилині гри після того, як нападник клубу відкрив рахунок, пише New York Post.

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Тисячі іграшок, які шанувальники обачно принесли у величезних пакетах, упродовж кількох хвилин засипали крижану арену. Ця подія встановила новий світовий рекорд, адже було нараховано 52 341 забавку.

Все це відбулось у рамках благодійної акції під назвою Teddy Bear Toss, коли всі подарунки відправляють потім у лікарні, благодійні організації та дитбудинки. Також клуб та його спонсори надсилають на рахунки благодійних фондів суму, рівну кількості іграшок, якими засипали кригу прихильники.

До слова, збирати всіх м'яких тваринок з поля довелось упродовж 30 хвилин, але гравці також мали як розважатись у цей час:

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