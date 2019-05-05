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Фанати в захваті: Razer випустить геймерський тостер

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Razer таки випустить тостер - фото 1
Razer таки випустить тостер

Відомий виробник гаджетів для геймерів Razer збирається випустити тостер. Кілька років тому це був лише першоквітневий жарт, але глава компанії Мін-Лян Тан пообіцяв створити продукт при певних умовах.

Фанати свою частину угоди виконали, і главі Razer нічого не залишилося, крім як офіційно оголосити про вихід незвичайного ігрового пристрою.

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Все почалося у 2012 році, коли якийсь Марк Уізерс уклав угоду з генеральним директором Razer з приводу випуску тостера. До вересня 2013-го на Facebook була створена сторінка "Give us the Razer Toaster". Тоді Мін-Лян Тан пообіцяв, що якщо фанати зберуть мільйон лайків на цій сторінці, то компанія обов'язково випустить тостер.

"Якщо ви отримаєте мільйон лайків на своїй сторінці, я зроблю для вас просто приголомшливий тостер Razer", – заявив у 2013-му Мін-Лян Тан.

Через три роки, у 2016-му, Razer випустила жартівливий першоквітневий ролик, в якому анонсувала тостер. Компанія навіть створила краудфандінгову сторінку, але все це було не більше, ніж жартом. Проте фанати пам'ятали про сторінку "Give us the Razer Toaster" і продовжували її лайкати. Через 5 років пост на Facebook зібрав близько 50 000 лайків, а 12 осіб зробили собі татуювання з тостером Razer.

Добре, я не думав, що ці хлопці збираються це зробити, але вони зробили. Договір, який ми уклали, полягав у тому, щоб набрати 1 мільйон лайків, а кожне татуювання Razer Toaster еквівалентне 100 тисячі лайків... і тепер у них є 12 татуювань Razer Toaster, – написав Мін-Лян Тан.

Фанати отримають тостер від Razer - фото 325774
Фанати отримають тостер від Razer

Глава Razer сказав, що не відмовляється від своїх слів. Він разом з дизайнерами й інженерами візьмуться за розробку тостера. Це може зайняти кілька років, але він буде регулярно ділитися з фанатами прогресом.

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Джерело: Slashgear
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