Зірка Загону самогубців знялася у яскравій фотосесії для Vogue

Спокуслива Марго Роббі зізналася, як ненавидить, коли її називають секс-символом, а також розповіла про зйомки у фільмі Квентіна Тарантіно.

28-річна Марго Роббі – актриса, продюсер і номінантка на премію Оскар, але точно не секс-символ. Принаймні, вона просить не називати її так.

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"Я терпіти не можу це слово, від щирого серця його ненавиджу. Я відчуваю себе ідіоткою, кажучи це, адже в світі є речі й гірші, але я безумовно не секс-бомба. Я не з тих жінок, хто змушує людей захоплено замовчати, коли входжу до кімнати. Не знаю, яким словом б мене описали мої друзі, але точно не секс-символ", – говорить дівчина.

Може, себе Марго такою не вважає, зате грає актриса культових героїнь. Вона закінчила зйомки в Хижих птахах, де виконала роль Харлі Квінн, а скоро на екрани вийде Одного разу в Голлівуді, в якому зірка втілила образ Шерон Тейт.

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