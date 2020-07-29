Фанати Кріштіану Роналду атакували яхту футболіста: відео

Десятки уболівальників Ювентуса вплав вирушили до яхти знаменитого форварда своєї команди Кріштіану Роналду, щоб своїми піснями та виступами привітати його із завоюванням чергового титулу.

У ці дні Роналду проводить відпустку в морській прогулянці на яхті зі своєю сім'єю – нареченою Джорджиною Родрігес і чотирма дітьми. Користуючись тим, що яхта перебувала відносно недалеко від берега, фанати Ювентуса атакували судно португальського нападаючого.

І ще: Колишня дівчина Ді Капріо показала розкішні форми на пляжі

Відчайдушні вболівальники оточили яхту Роналду, але 5-разового володаря "Золотого м'яча" вони там не застали. Втім, на борту в цей момент перебувала Джорджина, яка знімала те, що відбувалося на камеру. Їй фанати туринського клубу, перебуваючи по шию у воді, і заспівали запальну пісню.

Читайте також: Інстаграм і реальність: як зірки і блогери брешуть про свою зовнішність (фото)