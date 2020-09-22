Фанати гри Yetisports оцінять: розробник влаштував крутий барабанний концерт з пінгвінами

Знайомтеся, це Метт Воркман. Він спеціаліст зі створення цифрових декорацій. Завдяки своїм умінням чоловікові вдалося влаштувати справжній барабанний концерт з пінгвінами, які підстрибували під час ударів по музичному інструменту. Це треба бачити!

Технологія The Virtual Production, якою займається Воркман, дозволяє в реальному часі вписувати людей у реалістичне віртуальне оточення за допомогою графічного двигунця Unreal Engine. Таку технологію, наприклад, використовують на зйомках "Мандалорця".

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Крім експериментів з цифровими декораціями Воркман обожнює грати на барабанах. Він навіть завів собі канал на YouTube, куди викладає ролики зі своїми репетиціями. Тільки замість звичайної студії Воркман грає на тлі великого зеленого екрану.

this is what the behind the scenes looks like pic.twitter.com/kGwcf2eB8q — Matt Workman (@cinedatabase) September 21, 2020

Таким чином він вписує себе у різні цифрові декорації – саме так йому вдалося влаштувати вечірку з пінгвінами. Однак Воркман не просто додав у кадр пінгвінів, він ще й змусив їх підстрибувати від кожного удару по барабанах.

На каналі Воркмана є й інші відео з цифровими декораціями. Припустимо, ось тут він експериментує з вибухами:

А тут – барабанить на космічному кораблі:

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