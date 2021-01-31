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Фанати дізналися повну назву Матриці 4: спойлер
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Матриця 4 – один з фільмів, прем'єра якого відбудеться на HBO Max і в кінотеатрах одночасно, але фанати все ще лише здогадуються, як буде називатися фільм. Тоді, коли дехто припускав, що це буде просто "Матриця", фанати на форумі Reddit і Twitter діляться знімками екрану, які вони встигли зробити.
Завдяки фан-сторінці в Instagram користувачі побачили повну назву нового фільму. Назва майбутньої стрічки Лани Вачовскі – "Matrix: Resurrections" (Матриця: Воскресіння), сама по собі звучить досить багатообіцяюче. Звичайно незабаром пост з фото був видалений, але скріни не "горять" і інтернет все пам'ятає.
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Пізніше стало відомо, що цей допис візажистка, яка працює над костюмами для фільму, опублікувала помилково. Вона просто вирішила похизуватися своїм новим подарунком від студії.
Четвертий фільм Матриці продовжує історію, розпочату в першій картині ще у 1999 році.
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