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Фанати давно підозрювали: Міша Коллінз розкрив секрет Кастіеля з серіалу Надприродне
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Закликаємо усіх фанатів серіалу "Надприродне" не читати цю новину, якщо ви не бачили останні епізоди. Тут є кілька спойлерів, які можуть зіпсувати загальне враження від перегляду. Якщо ж спойлери вас не лякають – читайте далі. Нам розкрили загадку Кастіеля.
Після недавнього епізоду серіалу "Надприродне" виконавець ролі ангела Кастіеля Міша Коллінз підтвердив, що його персонаж – гей.
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У новому епізоді шоу Кастіель нарешті відкрито заявляє про свою любов до Діна Вінчестера. Однак цей момент залишив у глядачів сумніви про те, чи було це платонічно або чимось більшим.
У фанатському середовищі вже дано жартують про Кастіеля та Діна, називаючи їхні стосунки "Дестіелем". І в розмові з фанатами Коллінз підтвердив, що почуття Кастіеля романтичні, а не платонічні.
"Кастіель говорить Діну, що любить його і, по суті, робить "Дестіеля" каноном. Шанувальники божеволіють після цього. Що ще більше ускладнює ситуацію – після цього він помирає. Так що Кастіель зізнається у гомосексуальному коханні, а потім помирає, що підіграє вічному голлівудському заклику "Убийте геїв". Ми даємо, а потім забираємо", – додав Коллінз.
Зізнавайтеся, на якому сезоні ви перестали дивитися серіал "Надприродне"? Нас вистачило на 6 чи 7 сезон. Далі ми вже не мали сил дивитися!
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