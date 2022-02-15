Фанат Бетмена пропустить народження сина, щоб уникнути спойлерів до фільму

Шанувальник "Бетмена" планує пропустити народження своєї дитини, щоб переглянути новий фільм DC у перший день прокату. Він просто страшенно боїться, що хтось йому заспойлерить, що буде у стрічці.

Про божевільну витівку розповіла на Reddit його дружина. Вона поскаржилася користувачам форуму на те, що їй доведеться народжувати без коханого чоловіка.

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Як ви, можливо, знаєте, на початку березня виходить новий фільм про Бетмена. Мій чоловік є палким шанувальником такого роду речей і хоче побачити його в день прем'єри. Проблема в тому, що наша передбачувана дата пологів якраз цього дня, – написала дівчина.

Її чоловік аргументує своє рішення тим, що, лише подивившись фільм у перший день, він зможе уникнути спойлерів.

"Він каже, що важливо подивитися фільм у перший день через спойлери і що, навіть якщо я народжу дитину в той час, поки він дивиться фільм, у гіршому випадку він запізниться на кілька годин, що не так уже й страшно. Він каже, що я поводжуся ірраціонально й емоційно через вагітність. Я засмучена, бо відчуваю, що я в нього не в пріоритеті", – йдеться у пості.

Інші користувачі форуму підтримали дівчину. Вони заявили, що ірраціонально й емоційно поводиться, швидше за все, її чоловік, а спойлерів уникнути не так вже й складно.

В український прокат новий "Бетмен" вийде 3 березня. Картина розповість про ранній етап розвитку супергероя та інших знакових персонажів – Жінки-кішки, Загадника та Пінгвіна. Головні ролі зіграють Роберт Паттінсон (Бетмен), Зої Кравіц (Жінка-кішка), Джеффрі Райт (комісар Гордон) та Енді Серкіс (Альфред), Колін Фаррелл (Пінгвін) та Пол Дано (Загадник).

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