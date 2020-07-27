FAKE 1, 2, 3, 4 серія: дивитись онлайн новий український вебсеріал

На Новому каналі вийшли прем'єрні серії молодіжного вебсеріалу "FAKE" (ФЕЙК), який розповідає про життя блогерів. Дивіться онлайн відео перших епізодів та діліться враженнями!

В основі серіалу "FAKE" – життєва історія. За сюжетом, юна блогерка Ліза приїжджає до столиці з мрією набрати мільйон підписників у своєму Instagram. Вона мріє довести усім свою крутість, бо ж у рідній Жмеринці вона справжня зірка з 10 тисячами фоловерів.

Слухайте саундтрек до серіалу: Jerry Heil – Блогер

Але проблема в тому, що ілюзія світського життя Лізи вимагає від неї коштів, тому дівчина працює і персональним шопером, і нянькою для собак багатих людей, і клінером у дорогих квартирах. Єдина підтримка блогерки – це її шкільна подруга-пацанка Валя, яка взагалі далека від світу Instagram. Дівчина теж прагне жити у Києві за всяку ціну, але хоче при цьому залишатися собою.

Одного дня Ліза зустрічає красунчика-мажора Марка, який і допомагає їй створити новий світ фейкового життя столичної красуні. Разом з ним дівчина не пропускає жодного топового івента столиці, намагаючись пробитися у світ селебріті. Валя теж закохується в Марка. Вірна подруга ні за що не зізнається красунчику в своїх почуттях, адже дружба з Лізою для неї важливіша і справ амурних, і брехні Лізи. Але коли на шляху у головної героїні виникає айтішник Діма, який закохується в реальну дівчину, а не інстаграмну чіку, фейкове життя стає не таким привабливим...

1 серія "Детокс"

Опис. "Привіт! Я Ліза! І я типу блогерка. Якщо ти увімкнув першу серію #FAKE, то ласкаво прошу до мого світу. От тільки не треба мені казати про фейк і про те, як важливо бути собою! Я й сама все це знаю, але хочу життя лакшері, а не весь оцей хард, який несеться вже з першої серії. Словом, тут я тупо осоромилася перед усією блогерською тусою. Але в мене народився план, як підчепити собі красунчика Марка та помститися цій курці Ритці! Хто така Ритка? Дивися усе сам! PS: Валюша – це моя бест френд, моя подружаня ще зі школи. Люблю її!"

2 серія "ТРЕШН"

Опис. "Привіт! Я Ліза. І я блогерка. Вже друга серія, а ти й досі дивишся цей серіал? Красунчик:) І от, що я хотіла в тебе запитати: бувало, що твій день щойно розпочався, а вже одразу все пішло не так? А в мене так щодня. І сьогоднішній день не став винятком. Із самого ранку мене вибісила Валя, потім через неї мені довелося порпатися у смердючих сміттєвих баках. Але й це ще не все! Вишенькою на торті цього жахливого дня став той фіцик Діма-рукосрак, через якого я лишилася без роботи! Велкам у мій треш!"

3 серія "АКТРИСА"

Опис: "Привіт, я Ліза! І я блогерка. Так! Мені соромно! Так, забрехалася! Ну, а що мені було робити? уявляю, скільки зараз хейту тут повалиться. Але, повір, мені й без тебе зараз хріново! Мене розсекретили на моєму черговому підробітку. Це по-перше! Здається, мені подобається Діма, але я його продинамила. Це по-друге"

4 серія "ФАТАЛІТІ-ДОСВІДАЛІТІ"

Опис: "Привіт! Я Валя! і я хочу вас тут усім сказати: до дідька цей мильний інстапузир! І ще! Лізка-коза, якщо ти це читаєш, так і знай, що не лише подругу втратила, а себе у цій брехні втратила! Я пішла збирати валізи, а ви поки що дивіться четверту серію вебсеріалу FAKЕ. Повірте, вам буде чим потім поділитися в коментарях. Все! Фаталіті-досвідаліті"

Заключні серії "Fake" вийдуть уже завтра, о 18.00. Ми одразу ж опублікуємо їх!

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