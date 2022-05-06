Faine Misto відбудеться у форматі триденного благодійного фестивалю

Організатори фестивалю Faine Misto вирішили, що подія таки відбудеться. Протягом трьох днів збиратимуть кошти на потреби полку "Азов".

Організатори Faine Misto, попри війну, проведуть триденний благодійний фестиваль. У сі зібрані кошти перекажуть "Азову". Вартість квитків – від 300 до 600 гривень.

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Музичний фестиваль Faine Misto можна відвідати з 13 по 15 травня у Тернополі.

На фестивалі зіграють Стас Корольов, Tember Blanche, The Unsleeping, "Фіолет" та інші українські виконавці.

"Ми впевнені, що кожен із тих, хто зараз знаходиться в відносній безпеці, щодня дякує за можливість жити тим, хто тримає наше небо. Життя. Це так багато. І так мало водночас. Ми навчилися цінувати можливості та радіти дрібницям. Не вистачить жодних слів, щоб висловити нашу вдячність тим, хто захищає нас, але ми робимо те, що вміємо найкраще, аби пришвидшити нашу спільну перемогу", – прокоментували організатори фестивалю.

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