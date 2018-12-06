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Фахівець розповів, чому не варто пити каву і чай у літаку
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Чай і кава, які пропонують пасажирам на борту літаків, можуть завдати шкоди здоров'ю – цистерни для води на борту занадто брудні. До такого висновку прийшли американські вчені.
Експерти Food Policy Center з Хантерського коледжу перевірили харчування у літаках 11 авіакомпаній і розкрили правду про забрудненість води на борту лайнера.
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Як пояснили фахівці, цистерни для води не чистять належним чином, тому у них можуть бути небезпечні бактерії, наприклад, кишкова паличка. Співробітники авіакомпаній, опитані дослідниками, розповіли про процедури обслуговування резервуарів для води. З'ясувалося, що багато процедур, що стосуються прибирання, проводяться досить поверхово.
Після приземлення літака цистерни не випорожнюються і не очищаються, так як на це немає часу. Резервуар для води заповнюють рідиною доверху після кожного використання. Все, що осідає на дні, залишається у воді, – пояснив виконавчий директор Food Policy Center Чарльз Платкін.
Він додав, що за правилами американських авіакомпаній цистерни з водою очищаються всього чотири рази на рік. Експерт також порекомендував взяти з собою антисептик і використовувати його після відвідин убиральні, а не мити руки водою з крана.
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