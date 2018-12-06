Фахівець розповів, чому не варто пити каву і чай у літаку

Чому не варто пити каву і чай у літаку / pexels

Чай і кава, які пропонують пасажирам на борту літаків, можуть завдати шкоди здоров'ю – цистерни для води на борту занадто брудні. До такого висновку прийшли американські вчені.

Експерти Food Policy Center з Хантерського коледжу перевірили харчування у літаках 11 авіакомпаній і розкрили правду про забрудненість води на борту лайнера.

І ще: Як упакувати всі речі в ручну поклажу: корисне відео

Як пояснили фахівці, цистерни для води не чистять належним чином, тому у них можуть бути небезпечні бактерії, наприклад, кишкова паличка. Співробітники авіакомпаній, опитані дослідниками, розповіли про процедури обслуговування резервуарів для води. З'ясувалося, що багато процедур, що стосуються прибирання, проводяться досить поверхово.

Чай і кава на борту літаків можуть завдати шкоди здоров'ю

Після приземлення літака цистерни не випорожнюються і не очищаються, так як на це немає часу. Резервуар для води заповнюють рідиною доверху після кожного використання. Все, що осідає на дні, залишається у воді, – пояснив виконавчий директор Food Policy Center Чарльз Платкін.

Він додав, що за правилами американських авіакомпаній цистерни з водою очищаються всього чотири рази на рік. Експерт також порекомендував взяти з собою антисептик і використовувати його після відвідин убиральні, а не мити руки водою з крана.

Читайте також: Ці чаї допомагають побороти головний біль