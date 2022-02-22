Фахівцям NASA вдалося вперше отримати знімки Венери у видимому світлі: фотопорівняння

Сонячний зонд NASA Parker Solar Probe втретє облетів Венеру ще влітку 2020 року. Під час цієї місії він зробив унікальні фото планети у світлі. Тепер ми можемо краще роздивитися її поверхню.

Як пише NASA, під час маневру апарат задіяв прилад WISPR, який здатний бачити слабкі особливості атмосфери та вітру. На подив вчених, цей процес також показав і поверхню планети. Науковці були настільки у захваті від результату, що відправило повторно зонд для ще одного кола навколо Венери у лютому 2021 року.

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Венера – третій за яскравістю об'єкт у небі, але досі нам мало що було відомо про те, як виглядає її поверхня, оскільки вона закрита щільною атмосферою. Але тепер нам нарешті вдалося зазирнути у далекий світ, – заявив автор дослідження Браян Вуд.

Венера схожа на Землю за розмірами та розташуванням. Однак, на відміну від Місяця та Марса – вона огорнута густими хмарами, які приховують її поверхню. І єдині кадри поверхні у видимому світлі були зроблені апаратами Венера ще у 1970-х роках.

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