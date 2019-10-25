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Фахівці виявили несподівану причину облисіння

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Що впливає на чоловіче облисіння - фото 1
Що впливає на чоловіче облисіння / toolsofmen

Науковці з Південної Кореї відкрили несподівану причину облисіння. Дізнайтеся, який фактор більше впливає на можливість появи облисіння, ніж навіть куріння, рівень доходу чи військовий стан.

Відомо, що стандартний робочий графік передбачає 40 робочих годин на тиждень, а коли чоловіки часто працюють понаднормово, це негативно впливає на стан шевелюри. Так, чоловіки, які проводять на роботі понад 52 годин на тиждень, у два рази частіше страждають облисінням.

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Фахівці виявили несподівану причину облисіння - фото 363522

Фахівці досліджували дані 13 тисяч представників чоловічої статі у віці від 20 до 59 років. Крім шаленого графіка роботи, до уваги брали негативні звички, рівень доходу і військовий стан.

Виявилося, що саме стрес, викликаний надмірною роботою найбільше впливає на стан волосся. Він може уповільнити ріст волосяних фолікулів або навіть змусити імунну систему атакувати волосяний покрив.

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Джерело: ladbible
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