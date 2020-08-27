Фахівці створили алгоритм для автоматичного аналізу сновидінь

Італійські вчені з Третього університету Риму створили алгоритм для автоматичного аналізу сновидінь. Для цього їм довелося проаналізувати інформацію з 24 тисяч описів снів і висновки психотерапевтів.

На сьогодні психотерапевти при інтерпретації снів своїх клієнтів використовують систему Холла і Ван де Касла. Вона систематизує сни за видами персонажів, взаємодій між ними, і ефектів, які ці взаємодії надають на персонажів.

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Такий аналіз – довгий і трудомісткий процес, тому вчені розробили алгоритм, здатний робити це автоматично. Було проаналізовано 24 тисячі описів снів з бази DreamBank. Основна увага була приділена персонажам сновидінь, соціальних взаємодій і тому, які емоції відчували сплячі.

Вчені свої результати порівняли з висновками психотерапевтів. Збіглося приблизно на три чверті. Дослідники визнають, що це хоч і не ідеальний, але вельми багатообіцяючий результат. Автори роботи сподіваються, що їхній новий спосіб полегшить роботу психотерапевтам та допоможе їхнім пацієнтам.

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