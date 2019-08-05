Фахівці розповіли про корисні властивості сиру

Цінність такого продукту як сир для здоров'я людини відома давно. Однак вчені не перестають відкривати його нові дивовижні властивості!

Рак – одне з найважчих захворювань, яке часто призводить до передчасної смерті. Зростання злоякісних клітин в організмі людини можуть спровокувати різні чинники: від спадкової схильності, до стресу, екологічного середовища і способу життя.

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Фахівці в галузі медицини намагаються знайти натуральні засоби, які не дозволяють "прокидатися" або рости раковим клітинам. Вчені встановили, що метіонін – особлива амінокислота має такі властивості. В організмі людини вона не синтезується, зате присутня в кисломолочних продуктах. Особливо багато її в сирі. Це і робить цей продукт незамінним в профілактиці і боротьбі з раком. Метіонін не дозволяє руйнувати клітини і зупиняє ріст, пошкоджених онкологічних клітин в організмі людини.

Крім метіоніну, сир багатий білками, мінералами і вітамінами. Фахівці радять включати його у свій щоденний раціон. Тим часом, експерти не радять їсти сир вранці.

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