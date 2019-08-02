Як позбутися нітратів в овочах і фруктах: прості поради

Як позбутися нітратів в овочах і фруктах: прості поради / dpchas

Отруєння пестицидами – явище поширене, тому не дивно, що більшість покупців обходять десятою дорогою глянцеві овочі та фрукти. Щоправда, продукти, придбані у бабусь з села, теж не гарантують, що у них немає хімії.

Зауважимо, що зловживання нітратами позначається не лише на продуктах, а й на ґрунті, в якому вони ростуть. Тому, навіть ті овочі та фрукти, які росли без додавання домішок, можуть бути небезпечними для вашого здоров'я.

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Корисні поради для покупців

Краще купувати овочі та фрукти, які були вирощеними у відкритому ґрунті, адже тепличні продукти обмежені в доступні сонячного світла та містять малу кількість вітамінів і мінералів. До того ж саме вони найчастіше обробляються пестицидами та піддаються впливу стимуляторів росту.

Овочі та фрукти з-за кордону містять консерванти, які необхідні для того, щоб вони "доїхали" до пункту призначення. Рекомендується також вибирати лише сезонні продукти.

Особливо небезпечно вживати пестицидні овочі та фрукти діткам, адже в них ще не до кінця сформована слизова, яка займається фільтрацією шкідливих речовин на початковому етапі, і система травлення, щоб перетравити шкідливу їжу та вивести всі токсини з організму.

Як позбутися нітратів в овочах і фруктах: прості поради / ABSURDU

Нітрати мають властивість накопичуватися. Тому після разового вживання заражених продуктів, скоріше за все, не буде ніякої реакції. А от регулярне вживання таких овочів і фруктів може стати причиною хронічних захворювань внутрішніх органів – шлунково-кишкового тракту, дихальної системи, утворюються канцерогени в організмі, що призводить до кисневого голодування тканин і клітин.

Найбільше нітратів містять неприродно великі овочі та фрукти. Особливо вбирають отрути кавуни, диня, капуста, картопля, кріп, петрушка, редиска, листовий салат, щавель, шпинат, ревінь, морква, селера та буряк.

Як позбутися нітратів?

Як позбутися нітратів в овочах і фруктах: прості поради / DivoMix

Ретельно мийте овочі та фрукти перед приготуванням. Бажано зрізати верхній шар, а в картоплі та моркви – зелені недозрілі ділянки.

Також можна замочити овочі або фрукти в холодній воді на 15-20 хвилин, це ефективно особливо для зелені. Великі овочі та фрукти слід нарізати дрібніше.

Особливо багато пестицидів містять ранні овочі та фрукти – у них слід позбавлятися від шкірки, попри втрату значної частини вітамінів.

Під час термічної обробки зникає велика частина нітратів, але вживати відвар – особливо овочевий бульйон – не рекомендується. Інші способи приготування – смаження, обробка парою, запікання – не так ефективно позбавляють вас від нітратів.

Перед вживання овочевої або фруктової страви з'їжте вітамін С – він гальмує утворення нітрозамінів в організмі.

Лимонний або гранатовий сік знешкоджує нітрати в салаті.

Вживайте приготовану страву відразу. При змінах температури (з холодильника – на гарячу пательню), нітрати перетворюються в особливо небезпечні сполуки – нітрити.

Бережіть себе та будьте здоровими.

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