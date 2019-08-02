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Як позбутися нітратів в овочах і фруктах: прості поради
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Отруєння пестицидами – явище поширене, тому не дивно, що більшість покупців обходять десятою дорогою глянцеві овочі та фрукти. Щоправда, продукти, придбані у бабусь з села, теж не гарантують, що у них немає хімії.
Зауважимо, що зловживання нітратами позначається не лише на продуктах, а й на ґрунті, в якому вони ростуть. Тому, навіть ті овочі та фрукти, які росли без додавання домішок, можуть бути небезпечними для вашого здоров'я.
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Корисні поради для покупців
Краще купувати овочі та фрукти, які були вирощеними у відкритому ґрунті, адже тепличні продукти обмежені в доступні сонячного світла та містять малу кількість вітамінів і мінералів. До того ж саме вони найчастіше обробляються пестицидами та піддаються впливу стимуляторів росту.
Овочі та фрукти з-за кордону містять консерванти, які необхідні для того, щоб вони "доїхали" до пункту призначення. Рекомендується також вибирати лише сезонні продукти.
Особливо небезпечно вживати пестицидні овочі та фрукти діткам, адже в них ще не до кінця сформована слизова, яка займається фільтрацією шкідливих речовин на початковому етапі, і система травлення, щоб перетравити шкідливу їжу та вивести всі токсини з організму.
Нітрати мають властивість накопичуватися. Тому після разового вживання заражених продуктів, скоріше за все, не буде ніякої реакції. А от регулярне вживання таких овочів і фруктів може стати причиною хронічних захворювань внутрішніх органів – шлунково-кишкового тракту, дихальної системи, утворюються канцерогени в організмі, що призводить до кисневого голодування тканин і клітин.
Найбільше нітратів містять неприродно великі овочі та фрукти. Особливо вбирають отрути кавуни, диня, капуста, картопля, кріп, петрушка, редиска, листовий салат, щавель, шпинат, ревінь, морква, селера та буряк.
Як позбутися нітратів?
- Ретельно мийте овочі та фрукти перед приготуванням. Бажано зрізати верхній шар, а в картоплі та моркви – зелені недозрілі ділянки.
- Також можна замочити овочі або фрукти в холодній воді на 15-20 хвилин, це ефективно особливо для зелені. Великі овочі та фрукти слід нарізати дрібніше.
- Особливо багато пестицидів містять ранні овочі та фрукти – у них слід позбавлятися від шкірки, попри втрату значної частини вітамінів.
- Під час термічної обробки зникає велика частина нітратів, але вживати відвар – особливо овочевий бульйон – не рекомендується. Інші способи приготування – смаження, обробка парою, запікання – не так ефективно позбавляють вас від нітратів.
- Перед вживання овочевої або фруктової страви з'їжте вітамін С – він гальмує утворення нітрозамінів в організмі.
- Лимонний або гранатовий сік знешкоджує нітрати в салаті.
- Вживайте приготовану страву відразу. При змінах температури (з холодильника – на гарячу пательню), нітрати перетворюються в особливо небезпечні сполуки – нітрити.
Бережіть себе та будьте здоровими.
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