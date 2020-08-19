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Фахівці розповіли, фрукти й овочі якого кольору підвищують чоловічу силу

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Фахівці розповіли, фрукти й овочі якого кольору підвищують чоловічу силу - фото 1

Учені з'ясували, що фрукти та овочі певного кольору можуть підвищувати чоловічу силу. Йдеться про якість сперми, яка значно поліпшується при вживанні плодів червоного кольору.

Секрет такого впливу в лікопені – червоному пігменті, що визначає забарвлення таких овочів і фруктів, як томати, кавуни, рожеві грейпфрути і так далі. Лікопен відомий, як потужний антиоксидант. Його й раніше пов'язували з чоловічою фертильністю, але висновки були неточними через відсутність доказів. Тепер же вчені провели експеримент, в якому участь взяли 56 чоловіків у віці від 19 до 30 років.

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Фахівці розповіли, фрукти й овочі якого кольору підвищують чоловічу силу - фото 420902

Учасників експерименту розділили на дві контрольні групи. Протягом 12 тижнів перша група кожен день приймала таблетку з 14 мг лактолікопена, комбінації лікопену і сироваткового білка, який сприяє всмоктуванню лікопену. Друга група приймала плацебо. В кінці дослідження з'ясувалося, що ніяких відмінностей у рухливості сперматозоїдів і в їхньому відсотку у двох груп не було.

Однак, у чоловіків, що приймали лікопен, спостерігалося значне збільшення (на 40%), швидких сперматозоїдів, які йдуть вперед по прямій лінії або по великому колу, а також відсоток сперматозоїдів правильного розміру і форми.

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Джерело: link.springer
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