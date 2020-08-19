Фахівці розповіли, фрукти й овочі якого кольору підвищують чоловічу силу

Учені з'ясували, що фрукти та овочі певного кольору можуть підвищувати чоловічу силу. Йдеться про якість сперми, яка значно поліпшується при вживанні плодів червоного кольору.

Секрет такого впливу в лікопені – червоному пігменті, що визначає забарвлення таких овочів і фруктів, як томати, кавуни, рожеві грейпфрути і так далі. Лікопен відомий, як потужний антиоксидант. Його й раніше пов'язували з чоловічою фертильністю, але висновки були неточними через відсутність доказів. Тепер же вчені провели експеримент, в якому участь взяли 56 чоловіків у віці від 19 до 30 років.

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Учасників експерименту розділили на дві контрольні групи. Протягом 12 тижнів перша група кожен день приймала таблетку з 14 мг лактолікопена, комбінації лікопену і сироваткового білка, який сприяє всмоктуванню лікопену. Друга група приймала плацебо. В кінці дослідження з'ясувалося, що ніяких відмінностей у рухливості сперматозоїдів і в їхньому відсотку у двох груп не було.

Однак, у чоловіків, що приймали лікопен, спостерігалося значне збільшення (на 40%), швидких сперматозоїдів, які йдуть вперед по прямій лінії або по великому колу, а також відсоток сперматозоїдів правильного розміру і форми.

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