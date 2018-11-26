Фахівці назвали продукт, який захищає від атеросклерозу

Атеросклероз – це системне захворювання судин, яке практично завжди лежить в основі інфарктів і інсультів, і пов'язане з відкладенням холестерину на внутрішніх стінках судин і артерій.

Вчені вважають, що вживання темного шоколаду дуже корисне для здоров'я судинної системи, яку цей продукт захищає від атеросклерозу.

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У результаті експерименту за участю чоловіків група вчених з Інституту харчових продуктів і Відділу харчування людини при Вагенінгенському університеті в Нідерландах, зробила висновок, що темний шоколад допомагає людині краще захиститися від розвитку атеросклерозу.

Чорний шоколад принесе користь організму / Medical News Today

"Темний шоколад зменшує ризик розвитку атеросклерозу, відновлюючи гнучкість артерій і запобігаючи прилипанню лейкоцитів до стінок кровоносних судин", – заявили, зокрема, дослідники.

У їхньому експерименті взяли участь чоловіки віком від 45 до 70 років, що мали зайву вагу. Протягом 4 тижнів частина з них щодня вживала звичайний темний шоколад, а інша частина – спеціально приготований шоколад з додаванням флавоноїдів, антиоксидантних компонентів зі складу какао-бобів. Кожен день чоловіки з'їдали по 70 грамів шоколаду.

За словами вчених, в обох групах у добровольців у результаті знизився ризик розвитку атеросклерозу, а також покращилися біохімічні аналізи крові.

Попереднє дослідження фахівців з Університету Луїзіани показало, що вживання темного або гіркого шоколаду сприяє зростанню корисної кишкової флори: при цьому в кишківнику швидше ростуть бактерії, які виробляють речовини, що перешкоджають внутрішнім запаленням.

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