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Фахівці назвали найобурливіший фільм 2019 року

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Джокер - фото 1
Джокер / filmpro

Експерти Британської ради з класифікації фільмів назвали найобурливіший фільм 2019 року. Це картина, на яку найчастіше скаржилися кіноглядачі Туманного Альбіону. Людям не сподобалися жорстокі сцени.

Так, найбільше скарг надійшло на американський психологічний трилер режисера Тодда Філліпса "Джокер". Більшість британців вирішило, що замість рейтингу 15+ стрічка повинна мати вікове обмеження 18+.

І ще: Режисер Джокера опублікував невидані кадри зі зйомок фільму

Фахівці назвали найобурливіший фільм 2019 року - фото 416997

Також "Джокера" розкритикували через велику кількість жорстоких сцен. Дехто з глядачів вирішив, що картину взагалі не варто було випускати на великі екрани.

Відзначимо, що експерти Британської ради з класифікації фільмів підкреслили, що "Джокер" ніякої небезпеки для психіки не представляє.

Крім цього, британські глядачі скаржилися на історичний фільм Йоргоса Лантімоса "Фаворитка" і на американський бойовик режисера Чада Стахелскі "Джон Вік 3". Кіноглядачі були незадоволені великою кількістю сцен з сексом і насильством.

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Джерело: bbfc
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