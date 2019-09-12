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Серіал Кріпосна Міс Україна

Екологи назвали "найбрудніших" автовиробників

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Першу позицію антирейтингу посідає Volkswagen - фото 1
Першу позицію антирейтингу посідає Volkswagen

Екологічна організація Greenpeace опублікувала доповідь, в якій описала вплив найбільших автовиробників на процес глобального потепління. Дані за 2018 рік показали, що один лише Volkswagen викидає в атмосферу парникових газів більше, ніж вся промисловість Австралії.

У доповіді Greenpeace розглядається вплив 12 найбільших автовиробників на екологію й обсяги шкідливих викидів у 2017-2018 роках, а також вказується на небажання галузі "трансформуватися під впливом серйозної екологічної катастрофи".

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Перехід на гібриди екологи називають частковим заходом, який вже не здатний адекватно розв'язувати проблеми, що виникли, і пропонують повністю відмовитися від автомобілів на викопному паливі вже до 2028 року. Чомусь це повинно вирішити в тому числі проблеми з пробками.

Greenpeace пропонує компаніям перейти від простого випуску автомобілів до створення мобільних рішень, які допоможуть знизити затори, а також виступити в ролі операторів каршерінгу.

Великі автоконцерни, за словами Greenpeace, виступають з різкою критикою жорстких екологічних норм і продовжують просувати ідею "особистого володіння автомобілем". Така бізнес-модель повинна бути радикально переглянута: брендам необхідно зосередитися на випуску легких, компактних і енергоефективних транспортних засобів, які будуть спроектовані таким чином, щоб мінімізувати можливість їх індивідуального використання.

У доповіді зазначено, що автомобільна галузь викидає в атмосферу лише 9% парникових газів (дані за 2018 рік) від усього світового обсягу.

Лідер рейтингу – Volkswagen - фото 354576
Лідер рейтингу – Volkswagen

Лідером антирейтингу є Volkswagen (582 мільйони тонн еквіваленту CO₂), за ним іду Renault-Nissan (577 мільйонів), Toyota (562 мільйони), General Motors (530 мільйонів), Hyundai-Kia (401 млн). Замикають список BMW, Daimler і Suzuki з показниками 132, 161 і 164 мільйони тонн еквіваленту CO₂ відповідно.

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Джерело: Motor
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