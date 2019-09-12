На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Екологи назвали "найбрудніших" автовиробників
-
- 12
Екологічна організація Greenpeace опублікувала доповідь, в якій описала вплив найбільших автовиробників на процес глобального потепління. Дані за 2018 рік показали, що один лише Volkswagen викидає в атмосферу парникових газів більше, ніж вся промисловість Австралії.
У доповіді Greenpeace розглядається вплив 12 найбільших автовиробників на екологію й обсяги шкідливих викидів у 2017-2018 роках, а також вказується на небажання галузі "трансформуватися під впливом серйозної екологічної катастрофи".
І ще: Рада відтермінувала штрафи для євроблях: доки можна розмитнити авто
Перехід на гібриди екологи називають частковим заходом, який вже не здатний адекватно розв'язувати проблеми, що виникли, і пропонують повністю відмовитися від автомобілів на викопному паливі вже до 2028 року. Чомусь це повинно вирішити в тому числі проблеми з пробками.
Greenpeace пропонує компаніям перейти від простого випуску автомобілів до створення мобільних рішень, які допоможуть знизити затори, а також виступити в ролі операторів каршерінгу.
Великі автоконцерни, за словами Greenpeace, виступають з різкою критикою жорстких екологічних норм і продовжують просувати ідею "особистого володіння автомобілем". Така бізнес-модель повинна бути радикально переглянута: брендам необхідно зосередитися на випуску легких, компактних і енергоефективних транспортних засобів, які будуть спроектовані таким чином, щоб мінімізувати можливість їх індивідуального використання.
У доповіді зазначено, що автомобільна галузь викидає в атмосферу лише 9% парникових газів (дані за 2018 рік) від усього світового обсягу.
Лідером антирейтингу є Volkswagen (582 мільйони тонн еквіваленту CO₂), за ним іду Renault-Nissan (577 мільйонів), Toyota (562 мільйони), General Motors (530 мільйонів), Hyundai-Kia (401 млн). Замикають список BMW, Daimler і Suzuki з показниками 132, 161 і 164 мільйони тонн еквіваленту CO₂ відповідно.
Читайте також: Volkswagen ID.3: компанія показала свій перший серійний електромобіль
- 12 вересня
-
23:57Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні
-
23:30Міс Україна 2019: стало відомо, хто переміг у конкурсі краси
-
22:48Як зберегти сексуальний потяг: поради психіатра
-
22:17Як виглядає найкрутіша бібліотека у світі: ефектні фото
-
21:55Чотири найрозумніших і найбільш розсудливих жінок за знаком Зодіаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:43Психологи розповіли, як жінки вибирають собі чоловіків
-
21:22Дивіться, як у Каліфорнії собаки займаються серфінгом
-
21:13Екологи назвали "найбрудніших" автовиробників
-
21:0113 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Як використати у побуті харчову плівку: круті ідеї
-
20:38Євгенія Власова зізналася, що ніколи не хворіла на рак
-
20:30Серіал Кріпосна 2 сезон 15, 16 серія: дивитись онлайн драму СТБ
-
20:20Надприродне: з'явився перший кадр 15 сезону
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:145 правил ЗСЖ, які негативно впливають на здоров'я
-
19:51Philips презентувала "кишеньковий" проектор
-
19:43Задовго до презентації: в мережі з'явилися огляди Google Pixel 4 XL
-
19:22Рецепт сніданку, який поліпшує чоловічу силу
-
19:13McDonald’s може залишити студентів без роботи
-
18:56Заради ремонту: у Нікополі дівчата станцювали тверк на занедбаній дорозі
-
18:41Принцеса Шарлотта отримала кумедне прізвисько: вам сподобається
-
18:25Три речі, яких цураються абсолютно всі чоловіки
-
18:12Де продають найдорожчий алкоголь в Європі, а де – найдешевший
-
18:01Гороскоп на 13 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 12 вересня
-
23:57Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні
-
20:145 правил ЗСЖ, які негативно впливають на здоров'я
-
17:21Райський відпочинок: чому варто поїхати на Майорку
-
14:15Депутати зі Слуги народу пояснили своє кнопкодавство і дали нову обіцянку
-
12:25Рада відтермінувала штрафи для євроблях: доки можна розмитнити авто
-
07:15Погода в Україні 12 вересня: літня спека повертається
- 11 вересня
-
22:48Названа секс-поза для отримання максимального оргазму
-
20:00ТОП 15 прикольних компліментів, які сподобаються жінкам з почуттям гумору
-
18:31Моделі 90-х: як змінилася сексуальна американка Брук Шилдс (18+)
-
16:00FIFA 20: який рейтинг отримали топові українські футболісти в новій версії гри
-
14:00ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!
-
12:19Вирішальний гол у матчі Україна – Нігерія: чи зіграв Яремчук рукою?
-
08:55Реакція мережі на представлені iPhone XI: найкращі меми
-
07:19Погода в Україні 11 вересня: бабине літо у розпалі
- 10 вересня
-
21:555 правил відмінного сексу в душі: спробуйте вже сьогодні
-
18:00Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
-
16:23Куди поїхати восени в Україні: ТОП 7 маршрутів для осіннього відпочинку
-
14:00Річниці весілля по роках від 1 по 80: назви ювілеїв і що прийнято дарувати
-
12:15Чому нові iPhone XI – найпровальніші пристрої компанії Apple
-
11:35Друга Ріка – Сьомий день: вийшов проникливий кліп із Яніною Соколовою
-
07:14Погода в Україні 10 вересня: у Карпатах можливі дощі
- 09 вересня
-
21:455 способів урізноманітнити ваше сексуальне життя
-
18:00Що має бути в автомобільній аптечці: Супрун назвала 10 найнеобхідніших речей
-
15:25Юний моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині після повернення з полону: емоційні фото
-
13:14alyona alyona – Булінг: дивіться кліп на новий хіт, який зрозуміють всі