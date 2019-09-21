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Фахівці нагадали про неоціненну користь винограду
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У шкірці винограду міститься речовина, що збільшує результативність променевої терапії до 97%. Про це розповіли медики.
"Чарівна" речовина ресвератрол – це природне захисне з'єднання, яке деякі рослини використовують проти паразитів. Вчені тестували його на мишах, заражених раком і з'ясували, що воно значно збільшує сприйнятливість ракових клітин до опромінення, а у здорових мишей підвищує стійкість до розвитку ракових клітин на 45%.
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У великій кількості ресвератрол міститься у винограді, натуральному червоному вині і навіть арахісі. Потрапляючи в організм через їжу, ця хімічна сполука здатна блокувати онкоклітини до 97%, які, до речі, закладені в нас з самого народження. Але тут важливо розуміти, що знищення мутованих ДНК можливо лише на перших двох стадіях розвитку раку.
При цьому експерти також заявили, що потрапляння ресвератролу через ніс буде навіть ефективнішим для знищення метастаз небезпечної пухлини. Також раніше була доведена ефективність винограду для поліпшення кровопостачання і зниження рівня холестерину. Тепер вчені вивчають дію цієї речовини на лейкемію і недоумство.
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