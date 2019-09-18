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Цей фрукт здатен ефективно "омолодити" кров

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Як покращити стан крові - фото 1
Як покращити стан крові / marathon

Фахівці розповіли про плід покращує роботу стовбурових гемопоетичних клітин. Дізнайтеся, які ще корисні властивості має архат.

Вчені з'ясували, що вживання плодів архату підсилює роботу клітин в червоному мозку. У свою чергу, це дозволяє уповільнити процеси старіння в організмі.

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Свої висновки дослідники довели дослідами з лабораторними мишами, в ході яких вони протягом десяти місяців вживали архат. На думку вчених, отримані результати цілком можна застосовувати і до людей. Вони пов'язують це з тим, що сам принцип роботи таких клітин у всіх живих організмів схожий. Тому експерти рекомендують вживати в їжу плоди архату, оскільки саме таким чином відбувається активізація стовбурових клітин і омолодження крові. Відповідно, відбувається і загальне поліпшення здоров'я людини.

Варто відзначити, що архат є багаторічною ліаною, яка переважно росте на території Китаю і Таїланду. З давніх-давен рослину цінують за її солодкі плоди, які часто використовують як низькокалорійний підсолоджувач.

Плоди архату - фото 355939
Плоди архату

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Джерело: ogorodniki
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