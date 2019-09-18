Цей фрукт здатен ефективно "омолодити" кров

Фахівці розповіли про плід покращує роботу стовбурових гемопоетичних клітин. Дізнайтеся, які ще корисні властивості має архат.

Вчені з'ясували, що вживання плодів архату підсилює роботу клітин в червоному мозку. У свою чергу, це дозволяє уповільнити процеси старіння в організмі.

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Свої висновки дослідники довели дослідами з лабораторними мишами, в ході яких вони протягом десяти місяців вживали архат. На думку вчених, отримані результати цілком можна застосовувати і до людей. Вони пов'язують це з тим, що сам принцип роботи таких клітин у всіх живих організмів схожий. Тому експерти рекомендують вживати в їжу плоди архату, оскільки саме таким чином відбувається активізація стовбурових клітин і омолодження крові. Відповідно, відбувається і загальне поліпшення здоров'я людини.

Варто відзначити, що архат є багаторічною ліаною, яка переважно росте на території Китаю і Таїланду. З давніх-давен рослину цінують за її солодкі плоди, які часто використовують як низькокалорійний підсолоджувач.

Плоди архату

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