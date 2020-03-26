Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Фахівці iFixit перевірили ремонтопридатність MacBook Air 2020

  • 7
Новий MacBook Air 2020 отримав клавіатуру "ножиці" - фото 1
Новий MacBook Air 2020 отримав клавіатуру "ножиці"

Незабаром після анонсу лептоп Apple MacBook Air (2020) потрапив до рук співробітників знаменитого порталу iFixit. Експерти провели традиційне розбирання ультрабука й оцінили не тільки його ремонтопридатність, а й конструктивні зміни в порівнянні з попередником.

У першу чергу експерти відзначили, що ноутбук отримав нову клавіатуру з механізмом типу "ножиці", який вважається надійнішим, ніж "метелик", який став причиною низки проблем у тих користувачів техніки Apple, в яких вона використовувалася.

І ще: Журнал Fortune назвав 100 найвеличніших продуктів сучасності: перший – iPhone

Змінилася і конструкція ноутбука: зокрема, для демонтажу трекпада більше не потрібно розбирати всю нижню частину корпусу: тепер достатньо відчепити підведений до нього шлейф.

Фахівці iFixit перевірили ремонтопридатність MacBook Air 2020 - фото 394208

Значно простішою стала і процедура вилучення акумулятора, який більше не "притиснутий" кабелями до системної плати. За словами фахівців iFixit, тепер замінити АКБ "простіше, ніж коли-небудь". Проте батарея все ще приклеєна до корпусу, як і динаміки – це як і раніше ускладнює розбирання пристрою. Крім того, оперативна пам'ять і SSD-накопичувач розпаяні на платі: самостійно замінити їх у разі поломки або зробити апгрейд заводської конфігурації не вийде.

Фахівці iFixit перевірили ремонтопридатність MacBook Air 2020 - фото 394209

Завершивши повне розбирання лептопа, експерти винесли свій вердикт – 4 бали з 10 за шкалою ремонтопридатності лабораторії. Це на один бал вище, ніж у моделі попереднього покоління.

Читайте також: Apple навчила Siri розпізнавати коронавірус: як перевіритись

Джерело: ifixit
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
  • 21 березня, 15:51
  • 1173
Не лише Друзі: ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині
  • 24 березня, 16:30
  • 188
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2186075
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Apple