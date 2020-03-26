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Фахівці iFixit перевірили ремонтопридатність MacBook Air 2020
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Незабаром після анонсу лептоп Apple MacBook Air (2020) потрапив до рук співробітників знаменитого порталу iFixit. Експерти провели традиційне розбирання ультрабука й оцінили не тільки його ремонтопридатність, а й конструктивні зміни в порівнянні з попередником.
У першу чергу експерти відзначили, що ноутбук отримав нову клавіатуру з механізмом типу "ножиці", який вважається надійнішим, ніж "метелик", який став причиною низки проблем у тих користувачів техніки Apple, в яких вона використовувалася.
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Змінилася і конструкція ноутбука: зокрема, для демонтажу трекпада більше не потрібно розбирати всю нижню частину корпусу: тепер достатньо відчепити підведений до нього шлейф.
Значно простішою стала і процедура вилучення акумулятора, який більше не "притиснутий" кабелями до системної плати. За словами фахівців iFixit, тепер замінити АКБ "простіше, ніж коли-небудь". Проте батарея все ще приклеєна до корпусу, як і динаміки – це як і раніше ускладнює розбирання пристрою. Крім того, оперативна пам'ять і SSD-накопичувач розпаяні на платі: самостійно замінити їх у разі поломки або зробити апгрейд заводської конфігурації не вийде.
Завершивши повне розбирання лептопа, експерти винесли свій вердикт – 4 бали з 10 за шкалою ремонтопридатності лабораторії. Це на один бал вище, ніж у моделі попереднього покоління.
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